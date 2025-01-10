Mejor amigo de Regio Clown hizo inesperada petición relacionada con Marcela Reyes: ¿cuál fue?

El pasado 22 de septiembre de 2025, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó el hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clown sin vida.

Hasta el momento, se ha conocido que los artistas salieron de un gimnasio ubicado en Polanco y, presuntamente, tenían una cita en un restaurante con dos hombres conocidos como 'El Comandante' y 'Mariano'.

Sin embargo, las autoridades se encuentran investigando qué fue lo que ocurrió y por qué los cuerpos de B-King y Regio Clown aparecieron con señales de violencia a un lado de una de las carreteras de Ciudad de México.

Desde que se confirmó la noticia, Rogelio Mastracci, el mejor amigo de Regio Clown, ha sido una de las personas más devastadas. Por lo tanto, en las últimas horas realizó un 'live' en Instagram para despedir al DJ y a B-King.

Y, en medio de la conversación con sus internautas, realizó una petición sobre Marcela Reyes, la expareja de Bayron Sánchez. ¿Cuál fue?

Esta fue la inesperada petición que el mejor amigo de Regio Clown hizo acerca de Marcela Reyes

En la parte final del 'en vivo' de Rogelio Mastracci, sus seguidores le preguntaron por Marcela Reyes y él pidió que no hablen de ella en sus espacios.

"No quiero que estén nombrando a Marcela en mis redes ni en mis 'en vivos. Es una señora que no conozco y entonces no permito que hablen de ella", comenzó diciendo el mejor amigo de Regio Clown.

"Me parece que es una artista genial, con una historia de vida increíble, pero no la conozco. No sé cómo pueden hablar de una persona que no conocen, sino que solo se dejan llevar por lo que ven en redes. ¿Cómo pueden destruir el nombre de una artista? Persona que hable de Marcela Reyes, la bloqueo. Ella quería mucho a B-King", complementó Rogelio Mastracci.

¿Qué decisiones ha tomado Marcela Reyes tras el crimen de B-King y Regio Clown en México?

Después de que la noticia se informó, Marcela Reyes comenzó a recibir varios comentarios en su contra y le comunicó a las autoridades colombianas y mexicanas que está a su disposición para lo que necesiten.

Además, notificó que se alejaría unos días de las redes para enfrentar su luto, pero en las últimas horas ha comenzado a retomar sus proyectos.