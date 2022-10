Jornada de marchas contra Gustavo Petro: hora y puntos de concentración

Una nueva jornada de protestas en contra de las decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro fue convocada para este sábado 29 de octubre desde las 10:00 de la mañana. Las manifestaciones no solo se llevarán a cabo en toda Colombia, sino también en las principales ciudades de otros países: Miami, Nueva York, Orlando, Houston, Los Ángeles, Ciudad de México, Panamá, Estocolmo y Londres.

Estas protestas se desarrollarán en el marco de lo que los detractores del Gobierno Nacional han denominado ‘Gran Marcha Nacional’. Esta iniciativa está liderada por el empresario Pierre Onzaga, quien ha sido enfático en discutir las reformas que propuso el gabinete de Petro.

Uno de los objetivos de esta Gran Marcha Nacional es trazar una línea roja para que se retiren las reformas, no buscamos negociación alguna, dijo Onzaga.

Las protestas en Colombia: rutas y horas

Este bloque de oposición al gobierno de Petro dio a conocer este viernes cuáles serán los puntos de concentración en las principales ciudades del país:

Bogotá:

-Plaza Héroes Caídos CAN Calle 26 hacia la Plaza de Bolívar – 9:30 a.m.

-Calle 63 con carrera 7 hacía la Plaza de Bolívar – 10:00 a.m.

-Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar – 11:00 a.m.

Barranquilla:

Estadero la Troja Calle 74 #44 Esquina hasta la Plaza de la Paz

Medellín:

Teatro Pablo Tobón Uribe hasta el Parque de Las Luces

Cali:

Plaza de las Banderas hasta la Plaza Jairo Varela

Cartagena:

Camellón de los Mártires hasta el monumento de la India Catalina

Cúcuta:

Redoma de San Mateo hasta el Parque Santander

Bucaramanga:

Puerta del Sol hasta la Plazoleta Luis Carlos Galán

Pereira:

Centro Comercial San Andresito hasta la Plaza de Bolívar

Montería:

Plazoleta María Varilla hasta el Parque Simón Bolívar

Villavicencio:

Desde el Centro Comercial Viva hasta el Parque Los Libertadores

Popayán:

Centro Comercial Campanario hasta el Parque Caldas

Urabá:

Desde el Parque Infantil Casa de la Cultura Apartadó hasta el monumento Yo Amo a Urabá

Neiva:

Centro de Convenciones José Eustacio Rivera

Ibagué:

Parque Murillo Toro hasta Intersección de la calle 60 con carrera 5

Armenia:

Parque de la Vida hasta la Plaza Simón Bolívar

Santa Marta:

Plazoleta del Camellón en monumento Rodrigo Bastidas hasta la Catedral

Manizales:

Sector el cable Cr 23 # 64 – 55 hasta la Plaza de Bolívar

Ocaña:

Parque San Francisco hasta Parque 29 de Mayo

Valledupar:

Cinco Esquinas hasta el Parque de las Madres

Marchas en otros países: ciudades y puntos de encuentro

La nueva jornada de protestas también incluirá a grandes ciudades de países como Estados Unidos, México e Inglaterra

Ciudad de Coral Gables (USA):

280 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134 *Frente al Consulado de Colombia en Miami

Nueva York (USA):

10 E 46th St, New York, NY 10017.* Frente al Consulado de Colombia en New York

Houston (USA):

Centro Comercial Gallería esquinas de Westheimer y Post Oak.

Orlando (USA):

Citadel building 1, 5850 t g lee blvd #260 Orlando, fl 32822. Esquina del Consulado

Los Ángeles (USA):

Edinger ave. & South euclid street. fountain valley, ca 92708. Mile square regional park, free speech area.

Miami (USA):

Torre de la Libertad 600 Biscayne blvd, Miami, fl 33132

Ciudad de México (México):

Av. Paseo de la Reforma, Juárez, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México. *Al frente del Consulado

Ciudad de Panamá (Panamá):

Parque del Florista Punta Paitilla

Estocolmo (Suecia):

Östermalmsgatan 46 – 114 86 *Frente al Consulado

Londres (Reino Unido):

35 Portland place, w1b 1ae, Londres, Reino Unido. Frente a la embajada.