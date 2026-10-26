Corte Suprema insiste en avanzar con los documentos para la extradición del exmagistrado Leonidas Bustos

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, confirmó que la Sala Penal le reiteró al Gobierno de Abelardo de la Espriella la necesidad de adelantar las gestiones para lograr la extradición del exmagistrado José Leonidas Bustos, condenado por el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga.

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Ante la ausencia de un tratado de extradición entre Colombia y Canadá, la corporación solicitó a la Cancillería evaluar mecanismos alternativos que permitan su retorno al país y avanzar en la verificación de su paradero en territorio canadiense.

Buscan alternativas ante la falta de tratado de extradición

Lenis explicó que, aunque Colombia y Canadá no cuentan con un acuerdo bilateral de extradición, existen herramientas jurídicas que podrían facilitar el proceso. Entre ellas mencionó el principio de reciprocidad, bajo el cual ambos países podrían colaborar en la entrega de personas requeridas por la justicia.

“El Gobierno colombiano podría solicitar la extradición y esperar una respuesta favorable de Canadá, así como Colombia ha atendido solicitudes de ese país en el pasado”, señaló el presidente del alto tribunal.

El magistrado indicó además que la Corte ha insistido ante el Gobierno nacional para que, por intermedio de la Cancillería, se adelanten los trámites necesarios para materializar la solicitud formal de extradición del exmagistrado.

Cancillería verifica información sobre su paradero

Durante sus declaraciones, Lenis aseguró que la Cancillería adelanta verificaciones relacionadas con la ubicación de Bustos, un aspecto que considera clave para avanzar en el proceso. Aunque la información que tenía la Corte apuntaba a que el exmagistrado permanecía en Canadá, precisó que las autoridades continúan corroborando ese dato.

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Asimismo, destacó que Bustos mantiene vigente una circular roja de Interpol, mecanismo internacional que permite solicitar su localización y captura con fines de extradición.

El presidente de la Corte señaló que el caso representa uno de los episodios más dolorosos para la administración de justicia, debido a que Bustos llegó a ocupar la presidencia de la propia corporación. Sin embargo, sostuvo que su condena demuestra que las instituciones respondieron frente a los hechos de corrupción.

“Fue un momento muy doloroso para la justicia que alguien que fue presidente de la Corte deshonrara la dignidad del cargo. Pero también es un ejemplo de que la justicia estuvo ahí para responderle al país y sancionar esos actos de corrupción”, afirmó Lenis.