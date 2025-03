Marchas y plantones de pacientes en Bogotá este 12 de marzo por falta de medicamentos

Este 12 de marzo se reportaron diferentes afectaciones a la movilidad y al transporte público en Bogotá. Entre las lluvias que provocaron inundaciones en algunas zonas clave y manifestaciones en distintos corredores viales, hubo complicaciones a lo largo del día.

Uno de los grupos manifestantes son los pacientes que reclaman ante el sistema de salud la entrega de medicamentos para sus tratamientos, pues señalan que desde hace meses no los reciben. Hubo plantones en la avenida NQS con calle 63, así como en la Plaza de Bolívar.

Los llamados de los manifestantes en las marchas en Bogotá

"Yo soy un paciente de cáncer, pero cada rato me interrumpen los tratamientos. Ellos me tienen que dar un medicamento que se llama imatinib de 400 miligramos y me lo interrumpen, entonces ya llevo tres cirugías", dice un paciente.

En los plantones los manifestantes tenían en sus manos unos documentos correspondientes a las autorizaciones de los medicamentos, pero señalan que al momento de intentar reclamarlos, "esos papeles no sirven para nada".

"Hoy nosotros en representación de nuestros niños y jóvenes diagnosticados con diabetes que no les están entregando las insulinas, los medicamentos requeridos", comentó la madre de una niña que no ha recibido los insumos para su tratamiento.

Alcaldía de Bogotá reveló la crisis del sistema de salud en la ciudad

Según un informe presentado por la Alcaldía de Bogotá, las EPS deben un total de 371.000 millones de pesos a las subredes de salud de la ciudad. Tres EPS que se encuentran intervenidas por el Gobierno Nacional son las que más deudas tienen: Famisanar, Sanitas y Nueva EPS.

En una rueda de prensa, el secretario de Salud, Gerson Bermont, le solicitó a la Supersalud devolver la administración de la subred Centro Oriente a Bogotá, “se le ha hecho la solicitud al superintendente Giovanni Rubiano de devolución de la subred, que en mayo cumple un año de intervención”, dijo.