Duros dardos de Margarita Cabello al Gobierno por metro de Bogotá y reforma a la salud

Como un huracán está el ambiente dentro de diversos sectores de la política colombiana que pasan por un revuelo mediático grande y que seguirá sacudiendo hasta que no se resuelvan tales situaciones y que generan preocupación: el metro de Bogotá y la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional.

Diversos miembros de la política nacional se han pronunciado respecto a ambas situaciones. Por ejemplo, Roy Barreras habló en la mañana de este lunes con Noticias RCN y aclaró sus diferencias con la propuesta de la reforma y también aseguró que la preocupación crece por lo "difícil" que es "dialogar" con la ministra Carolina Corcho.

Ahora, la que dio su opinión al respecto fue Margarita Cabello, procuradora General de la Nación, y quien en diálogo con 'A lo que vinimos, de Noticias RCN, lanzó fuertes críticas a la reforma a la salud advirtiendo que el Gobierno no puede desconocer lo avanzado en 30 años porque podría ser inconstitucional. Al presidente Gustavo Petro le dijo que debe gobernar para todos y no solamente para los que lo eligieron.

Los bogotanos cada vez ven más alejado el megaproyecto del metro. ¿Qué le preocupa a la procuraduría y qué va a hacer?

La idea es mirar bien el tema, ver qué es lo que están planteando. Dicen que hay un estudio y que hay unos análisis que orientan a que no habrá detrimento patrimonial. Esos documentos no los conocemos, una vez los conozcamos, podríamos emitir una opinión. Pero en principio, en lo que vemos, nos preocupa el objeto, la planeación, la ejecución que ya está en curso, y el aumento de la financiación y cómo se buscarían estos dineros adicionales. El problema serio es la movilidad. El caos en Bogotá es tan grave que si no se resuelve con prontitud y con seriedad, el colapso será inmenso.

Hablemos de la reforma Usted la semana pasada decía que le daba temor la incertidumbre de este proyecto, ¿por qué?

Incertidumbre porque están diciendo que nada sirve y eso tampoco es cierto. No hay nada que genere más incertidumbre y angustia en un país que la desinformación y eso es lo que está pasando. Todos se quejan de que no son escuchados, que no son entendidos, que no los dejan participar. Porque no es solo escuchar, sino también participar, dar la opinión, ofrecer alternativas y que haya una discusión clara entre todos para que la reforma entre con la seguridad de qué es lo que realmente quiere el país.

El presidente Petro ha dicho que él está cumpliendo con el programa de gobierno que lo eligieron. Entre otras cosas, si no lo hiciera también a estaría cometiendo una falta...

Uno, él hoy es el presidente de todos los colombianos, no solo de los que lo eligieron. Y dos, generalmente, estas reformas tan sensibles, necesitan de la participación, de la escucha y de la discusión afable, como debe ser en una democracia, con todos los sectores, para sacar una verdadera reforma que le sirva al país.

¿En qué ha fallado la ministra Carolina Corcho con esta reforma?

A ella se le olvida un principio básico de carácter constitucional, que se llama el principio de mandato de progresividad. Que consiste en que hay que respetar siempre todos los grados de protección alcanzados en nuestro país en estos 30 años. Ninguna reforma puede afectar ese mandato de progresividad. Y si se afecta, indudablemente va a ser inconstitucional. Hay que tomar lo bueno, respetando ese mandato, para que se mejore, construir sobre lo construido, pero parece que el sector no lo tiene claro.

Hubo unas encuestas la semana pasada que muestran que los colombianos no desaprueban del todo el sistema de salud actual, pero el presidente Gustavo Petro respondió que no encuestaron a los que murieron pudiendo ser atendidos...

Lo primero, en cuanto a las encuestas, están mostrando que el país salió de un seguro social y de unos problemas que tenemos hace 30 años hacia un sistema mejor. El sistema tiene muchos aspectos muy buenos sobre eso, hay que reformar y mejorar y está perfecto. Segundo, que no me gustaría, que regresáramos a las épocas de hace 30 años, cuando se hablaba mucho del paseo de la muerte. No regresemos a esa época por favor, que es peligrosísima.