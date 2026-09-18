Margarita Rincón, la mujer que convirtió su casa en un hogar para cuidar y educar niños en Suba

En el barrio Bilbao, localidad de Suba, existe una vivienda que no es como cualquiera. Allí, Margarita Rincón dedicó más de tres décadas a abrir las puertas de su hogar para cuidar y educar a niños del sector, convirtiendo su casa en un jardín comunitario donde crecieron y siguen creciendo generaciones enteras.

Su historia comenzó en 1991, cuando en medio de un entorno con pocas viviendas y escaso transporte, los padres debían salir temprano a trabajar y los niños quedaban solos. Margarita, con sus ojos celestes y un corazón abrasador, aceptó cuidar a unas niñas y pronto Bienestar Familiar le otorgó un jardín. Desde entonces, han pasado 35 años de entrega y amor.

Hogar de generaciones

Niños que fueron cuidados por Margarita hoy llevan a sus propios hijos a su casa. Diana, una de ellas, recuerda: “Ella fue la que me ayudó a aprender mi lectura, mis modales, a recoger y enseñar. Todo lo que hace es con amor”.

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La casa se convirtió en un refugio para familias completas. “Camino una cuadra y mínimo diez niños me saludan. Eso me llena de alegría porque sé que mi trabajo lo he hecho bien”, cuenta Margarita, quien ha sido reconocida por su comunidad como una mujer maravillosa por el cuidado especial que brinda.

Un sueño de mejoramiento

Tras años de espera, la vivienda inicia una etapa de transformación gracias al programa Mejora tu casa, impulsado por Mañana Express y la Caja de Vivienda Popular. Margarita fue beneficiada con un subsidio de mejoramiento equivalente a cerca de 15 salarios mínimos, unos 23 millones de pesos.

Las obras incluyen la remodelación completa de la cocina, cambio de pisos y cubierta, y adecuaciones para garantizar mejores condiciones de vida. “Ha sido lo más emocionante. Ya empezaron a pedirme papeles y hace un mes me dieron la gran noticia”, relató emocionada.

En tres semanas, la casa que ha sido hogar de generaciones tendrá nuevos espacios para seguir siendo el lugar donde niños y familias encuentran cuidado, amor y esperanza.