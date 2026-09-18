JEP cita a versión libre a Sandra Ramírez por casos de reclutamiento de menores para las Farc

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP citó a Sandra Ramírez Lobo a rendir versión libre en el marco del caso 07 sobre reclutamiento forzado y utilización de menores en el marco del conflicto armado.

La decisión se tomo luego de estudiar la ponencia presentada por la magistrada Lily Rueda, quien consideró que la excongresista y firmante de paz debe profundizar sobre su rol en la extinta guerrilla de las Farc, su “eventual capacidad de influencia o poder de facto y su posible conocimiento o intervención en las violencias intrafilas” que investiga el tribunal de paz.

Ramírez, quien fue pareja sentimental de ‘tirofijo’, es señalada por las víctimas de haber sido la responsable de reclutar menores y ponerlas a disposición de los cabecillas de las Farc-EP para que las abusaran.

La decisión es importante debido a que es la primeraa vez que la Jurisdicción Especial cita a alguien como máximo responsable de un crimen sin haber tenido mando militar.

En esa misma línea, la JEP determinó que los miembros del antiguo secretariado de las Farc deberán declarar por la violencia sexual cometida durante el conflicto.

Los responsables de reclutamiento imputados por la JEP

En octubre de 2014 la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó por crímenes de guerra a seis exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc, al hallarlos como máximos responsables "en la ejecución y control del patrón de reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidos menores de 15 años, así como de tratos crueles, tortura, homicidio y juicios sin garantías en el marco de la vida intrafilas, violencias reproductivas contra niñas reclutadas, violencias sexuales contra niños y niñas reclutados y violencias por prejuicio contra niños y niñas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa".

Se trata de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Julián Gallo Cubillos.

Más tarde, en marzo de 2026, la JEP imputó a 20 exintegrantes de las Farc-EP por su responsabilidad en actos de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto, aprovechando su liderazgo y comandancia en la guerrilla.

¿Qué está investigando la JEP

Actualmente, la JEP se encuentra en la etapa final de contrastación de información recolectada sobre cuatro patrones de violencia ejercida en contra de niñas y niños reclutados por las extintas Farc.

Entre estos patrones se identificaron tratos crueles, tortura, homicidio y juicios sin garantías, violencias sexuales y reproductivas, y violencias por prejuicio por orientación sexual e identidad de genero diversa.

Sobre el llamado de Sandra Ramírez, la JEP indicó que busca recaudar información sobre su rol, acciones u omisiones que la puedan vincular con los patrones de violencia mencionados, debido a su cercanía con la máxima comandancia de las extintas Farc.

En la diligencia de versión libre, Ramírez deberá responder a las denuncias de las víctimas acreditadas sobre su presunta responsabilidad en las victimizaciones asociadas al Bloque Oriental de las Farc, al cual perteneció.