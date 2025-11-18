Reconocido periodista murió tras sufrir una larga enfermedad: así se confirmó su muerte en vivo

El gremio de periodistas en Estados Unidos está de luto tras el fallecimiento de Jim Avila, un reconocido periodista de investigación y ex corresponsal sénior de ABC News, quien murió el pasado 12 de noviembre de 2025 en su residencia en San Diego.

Avila, cuyo nombre de nacimiento era James Joseph Simon, tenía 70 años y su deceso ocurrió tras una prolongada enfermedad. La noticia fue confirmada por sus colegas y la cadena ABC News, donde dejó una huella imborrable a lo largo de casi dos décadas.

La presentadora de ABC News Live, Diane Macedo, fue una de las primeras en compartir la "triste noticia" al aire, destacando la extensa trayectoria de Avila y su especialización en política, derecho, justicia e investigaciones de consumo.

Colegas, amigos y figuras del sector han expresado sus condolencias, recordando a Avila no solo por su incisiva labor periodística, sino también por su calidad humana y su persistencia ante los desafíos de salud que enfrentó en los últimos años.

¿De qué murió Jim Ávila?

Jim Avila enfrentó graves problemas de salud en los últimos años. En 2018, se sometió a un trasplante de riñón, siendo su hermano Jaie el donante. A pesar de sus desafíos de salud, continuó con su trabajo, sirviendo de inspiración a sus colegas y a la audiencia.

En una entrevista con el semanario Adweek después de la cirugía, Avila reconoció lo crítico de su situación: sin el trasplante, dijo, habría estado “a solo una semana de ser ingresado en un centro de cuidados paliativos”. El procedimiento, afirmó, fue “una verdadera odisea”.

Trayectoria de Jim Avila

Nacido en Los Ángeles el 26 de julio de 1955, Jim Avila se consolidó como una de las voces más respetadas en el panorama televisivo estadounidense. Su carrera, que abarcó desde 1979 hasta 2025, estuvo marcada por coberturas de alto perfil y un compromiso inquebrantable con la verdad.

Antes de su larga etapa en ABC News, a la que se unió en 2004, Avila fue corresponsal nacional de NBC News entre 2000 y 2004, cubriendo eventos de magnitud histórica como los ataques del 11 de septiembre y las guerras en Irak y Afganistán.

Anteriormente, había trabajado en Chicago y Los Ángeles, destacando como reportero investigativo en KNBC en L.A., donde fue el reportero principal del noticiero que cubrió el mediático juicio penal de O.J. Simpson, un trabajo que le valió a la estación el premio Golden Mike de 1995 y un Emmy en 1996.

En ABC News, su impacto fue significativo. Se desempeñó como corresponsal sénior de Derecho y Justicia y fue una figura familiar para los espectadores en programas como Good Morning America y 20/20. Entre 2011 y 2013, Avila fue corresponsal de la Casa Blanca durante el segundo mandato del presidente Barack Obama.

Sin embargo, uno de los momentos cumbres de su carrera fue cuando obtuvo la primicia de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en 2014, un logro por el cual recibió el prestigioso Premio Merriman de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en 2015.