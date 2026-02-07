¿El presidente podría decretar una nueva emergencia económica soportada en la crisis climática?

Ante la grave situación de emergencia climática que atraviesa el país y que ya puso en jaque la capacidad de respuesta del Estado. La UNGRD recomendó la declaratoria de una nueva emergencia económica para enfrentar las consecuencias de las lluvias intensas que golpean a varias regiones de Colombia.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, aseguró que en el consejo de ministros que se llevará a cabo este lunes buscarán “aconsejar al presidente” para que nuevamente declare la emergencia económica social y ambiental.

Sin embargo, uno de los grandes interrogantes es si el Gobierno se decidiría a declarar una nueva emergencia luego de que la Corte suspendiera la decretada anteriormente por razones de orden público en el Catatumbo.

¿Es viable declarar nuevamente emergencia económica?

El presidente Gustavo Petro ya hizo una solicitud al alto tribunal en ese sentido.

A través de su cuenta de X, se refirió al frente frío que llega al país y a la emergencia provocada por el desbordamiento del embalse de Urrá, en Córdoba, asegurando que deberá “declarar de nuevo la emergencia económica, ambiental y social en la región y puede extenderse al país”.

Le solicito a la Corte Constitucional levantar la suspensión para atender el desastre y sus consecuencias.

De otro lado, expertos advierten que el camino jurídico debe ser claro, así como las motivaciones de una eventual declaratoria de estado de excepción.

Miles de damnificados esperan ayudas

Mientras avanza el debate jurídico, la respuesta humanitaria ya está en marcha. El director de la UNGRD aseguró que el Estado activó una operación nacional sin precedentes.

Más de 110 eventos que se han presentado en los últimos días a causa de la influencia de este frente frío, particularmente en el Caribe colombiano, el andén Pacífico y Santander.

Por ahora, el frente frío se mantendrá, al menos, hasta el 9 de febrero, según señalan los expertos.

Mientras tanto, miles de familias siguen esperando que la ayuda llegue antes de que el agua lo arrase todo.