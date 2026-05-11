María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, explica por qué votará por Paloma Valencia

A pesar de que su suegro, Miguel Uribe Londoño, aparecerá en el tarjetón de candidatos a la presidencia el próximo 31 de mayo, María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, dio a conocer que su voto en primera vuelta será para la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia.

En entrevista con La FM, explicó que es una decisión que tomó estando convencida “y lo podemos ver en los números, en las cifras”, de que “la única que es capaz de llevar la derecha, la centro-derecha y el centro a segunda vuelta se llama Paloma Valencia. Contundentemente, es la única candidata que puede unir a Colombia, realmente”

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¿La única oportunidad contra Cepeda?

Tarazona insistió en que “tenemos una oportunidad para ganarle a Iván Cepeda en elecciones, una única oportunidad y esa oportunidad se llama Paloma Valencia, no hay más. Ella y Oviedo van a sumar a la derecha, a la centro-derecha y al centro”.

Aunque el centro tendría a sus propios representantes en el tarjetón, como la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, Tarazona sugiere que la campaña Paloma Presidenta estaría buscando acercarse a los colombianos que no son de izquierda ni de derecha, para sumar nuevos votos.

Candidata Paloma Valencia agradece el voto de confianza de Tarazona:

En respuesta, la candidata Valencia agradeció el voto de confianza de María Claudia Tarazona, y recordó que su familia tiene un lugar en la campaña, tras el magnicidio de Miguel Uribe, con quien compartía el mismo partido:

“Gracias, María Claudia, de todo corazón. Como te lo he dicho a ti, a toda la familia de Miguel, a todos sus amigos y a su equipo. Siempre han tenido un lugar ganado en esta campaña y en nuestro Gobierno, porque ustedes son parte integral de este equipo. No hago sino rendirle todos los días un homenaje a la vida de Miguel y orar para que podamos darle resultados a Colombia y llevar a los responsables de su muerte a la cárcel, que es donde tienen que estar”.

A su campaña, además, se han sumado los conservadores, los liberales, el Nuevo Liberalismo y los movimientos políticos de los demás candidatos de la Gran Consulta.