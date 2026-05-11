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¡Tembló masivamente en Colombia hoy 11 de mayo de 2026! Atento a lo que se informó

¿Cuántos temblores sobrepasaron los 3.0 de magnitud? Entérese de los detalles completos.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
07:32 p. m.
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Este 11 de mayo de 2026, con los monitoreos en tiempo real, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado más de 10 temblores en el país.

Además, uno de ellos alcanzó los 3.3 de magnitud. ¿Dónde fue el epicentro? ¿En qué municipios se sintió? Entérese de la información completa aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que alcanzó los 3.3 de magnitud en Colombia hoy 11 de mayo de 2026

  • 4:17 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 8 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 10 de Chocontá (Cundinamarca).

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Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 11 de mayo de 2026

  • 12:07 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 34 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 36 de Bojayá (Chocó).

  • 4:17 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 88 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 106 de Francisco Pizarro (Nariño) y a 109 de Olaya Herrera (Nariño).

  • 6:17 a.m.

Epicentro: Garzón, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Guadalupe (Huila), a 14 de Garzón (Huila) y a 15 de Altamira (Huila).

  • 6:21 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 8 de Villanueva (Santander).

  • 7:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).

  • 9:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 11:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 1:18 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 3:16 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 5:03 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

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  • 5:38 p.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 113 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 9 de La Paz (Santander) y a 13 de El Guacamayo (Santander).

 

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