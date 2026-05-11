CANAL RCN
Colombia

Ojo si va para Villavicencio: estos son los puntos críticos y cierres parciales que encontrará en la vía

Las intervenciones podrían generar cambios en la movilidad y reducción de carriles durante los próximos recorridos.

Vía al Llano.
Foto: X @JorgeEmilioRey

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
07:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los viajeros que tengan previsto movilizarse por la vía al Llano en los próximos días deberán prepararse para posibles cambios en la operación del corredor vial debido a una serie de trabajos de mantenimiento que adelanta Coviandina en distintos puntos de la carretera.

¿Por qué está haciendo tanto calor en el Caribe? Alertan por sensación térmica de hasta 42 grados
RELACIONADO

¿Por qué está haciendo tanto calor en el Caribe? Alertan por sensación térmica de hasta 42 grados

La concesionaria informó que las intervenciones buscan mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad en varios tramos estratégicos de la vía, por lo que habrá presencia constante de personal operativo, señalización y controles de paso en diferentes sectores.

¿Qué obras están haciendo en la vía al Llano?

Entre las labores programadas aparecen trabajos de demarcación vial, perforación de drenes horizontales, renivelación de carpeta asfáltica, sellado de fisuras, parcheo y bacheo, además de actividades relacionadas con limpieza de vegetación, descopes de árboles y mantenimiento de túneles y puentes vehiculares.

Dentro de los llamados “pasos alternos” se encuentran puntos como el K62+640, donde se realizan trabajos de demarcación vial; el K34+860, con perforación de drenes horizontales; y el K34+870, donde se adelanta renivelación de carpeta asfáltica en zonas inestables.

También se reportan labores en el K85+640 relacionadas con sellado de fisuras y parcheo de carpeta asfáltica, mientras que en el K50+000 se ejecutan trabajos de desabombe de mallas.

Otros sectores intervenidos son el K27+000 y el K4+000, donde se realizan reparaciones de zonas adoquinadas. Además, en el K34+870 se adelantan actividades de ramonaje, descope de árboles y retiro de vegetación en taludes revestidos.

Puntos de reducción de carril en la vía al Llano

La concesionaria también advirtió sobre varios puntos con reducción de carril debido a diferentes actividades de mantenimiento rutinario. Entre ellos están los sectores K57+300, K60+574 y K71+800, donde se realizan trabajos de demarcación vial.

Encontraron a niña de 13 años completamente borracha durante el Día de la Madre en La Rioja
RELACIONADO

Encontraron a niña de 13 años completamente borracha durante el Día de la Madre en La Rioja

En el K50+000 avanzan mantenimientos rutinarios en los túneles Hoya Baja y Guacapate, junto con lavado de defensas metálicas y sondeo de drenes horizontales.

Además, entre el K57+300 y el K85+640 se ejecutan labores de lavado de barandas en puentes vehiculares, mientras que en los sectores K71+850 y K85+640 se desarrollan actividades de descope de árboles y limpieza de vegetación en taludes.

Los conductores también encontrarán intervenciones en los túneles Buenavista y Bijagual, específicamente en el K77+350, así como trabajos de lavado de hastiales en el túnel 5 Chirajara-Fundadores, ubicado en el K71+520, y en el túnel Buenavista II, en el K82+450.

Finalmente, en el K72+200 se adelantan trabajos de mantenimiento de pavimento rígido en el peaje Naranjal y Pipiral.

Coviandina reiteró el llamado a los usuarios para conducir con precaución, respetar la señalización instalada en la vía y atender las indicaciones del personal encargado del control del tránsito mientras avanzan las obras de mantenimiento sobre este importante corredor vial que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

Dos estilos, una sola apuesta: así fue la química entre Abelardo y José Manuel en Química en la Fórmula

Germán Vargas Lleras

Expresidentes recuerdan a Germán Vargas Lleras: "Un gran faro y luchó con entusiasmo"

Indígenas

Encontraron a niña de 13 años completamente borracha durante el Día de la Madre en La Rioja

Otras Noticias

Atlético Nacional

¿Regresa uno de los máximos ídolos a Atlético Nacional? Esto se filtró

El club ya estaría hablando con el ídolo para tratar de cerrar un acuerdo.

Ciberseguridad

Reconocido banco en Colombia lanza masiva alerta por incremento de fraudes a clientes: tenga cuidado

Conozca de qué se trata el método de estafa que usan los delincuentes.

Astrología

"Podemos llevarnos una sorpresa": vidente no se guardó nada y predijo las elecciones presidenciales en Colombia

Venezuela

¿Qué piensa Delcy Rodríguez sobre el rumor de que Venezuela sea el estado 51 de EE. UU.?

Bogotá

Supersalud puso en la mira a reconocida clínica de Bogotá por fallas que pondrían en riesgo a pacientes