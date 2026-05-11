Ojo si va para Villavicencio: estos son los puntos críticos y cierres parciales que encontrará en la vía

Los viajeros que tengan previsto movilizarse por la vía al Llano en los próximos días deberán prepararse para posibles cambios en la operación del corredor vial debido a una serie de trabajos de mantenimiento que adelanta Coviandina en distintos puntos de la carretera.

La concesionaria informó que las intervenciones buscan mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad en varios tramos estratégicos de la vía, por lo que habrá presencia constante de personal operativo, señalización y controles de paso en diferentes sectores.

¿Qué obras están haciendo en la vía al Llano?

Entre las labores programadas aparecen trabajos de demarcación vial, perforación de drenes horizontales, renivelación de carpeta asfáltica, sellado de fisuras, parcheo y bacheo, además de actividades relacionadas con limpieza de vegetación, descopes de árboles y mantenimiento de túneles y puentes vehiculares.

Dentro de los llamados “pasos alternos” se encuentran puntos como el K62+640, donde se realizan trabajos de demarcación vial; el K34+860, con perforación de drenes horizontales; y el K34+870, donde se adelanta renivelación de carpeta asfáltica en zonas inestables.

También se reportan labores en el K85+640 relacionadas con sellado de fisuras y parcheo de carpeta asfáltica, mientras que en el K50+000 se ejecutan trabajos de desabombe de mallas.

Otros sectores intervenidos son el K27+000 y el K4+000, donde se realizan reparaciones de zonas adoquinadas. Además, en el K34+870 se adelantan actividades de ramonaje, descope de árboles y retiro de vegetación en taludes revestidos.

Puntos de reducción de carril en la vía al Llano

La concesionaria también advirtió sobre varios puntos con reducción de carril debido a diferentes actividades de mantenimiento rutinario. Entre ellos están los sectores K57+300, K60+574 y K71+800, donde se realizan trabajos de demarcación vial.

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En el K50+000 avanzan mantenimientos rutinarios en los túneles Hoya Baja y Guacapate, junto con lavado de defensas metálicas y sondeo de drenes horizontales.

Además, entre el K57+300 y el K85+640 se ejecutan labores de lavado de barandas en puentes vehiculares, mientras que en los sectores K71+850 y K85+640 se desarrollan actividades de descope de árboles y limpieza de vegetación en taludes.

Los conductores también encontrarán intervenciones en los túneles Buenavista y Bijagual, específicamente en el K77+350, así como trabajos de lavado de hastiales en el túnel 5 Chirajara-Fundadores, ubicado en el K71+520, y en el túnel Buenavista II, en el K82+450.

Finalmente, en el K72+200 se adelantan trabajos de mantenimiento de pavimento rígido en el peaje Naranjal y Pipiral.

Coviandina reiteró el llamado a los usuarios para conducir con precaución, respetar la señalización instalada en la vía y atender las indicaciones del personal encargado del control del tránsito mientras avanzan las obras de mantenimiento sobre este importante corredor vial que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales.