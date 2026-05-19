Sijín capturó a dos hombres que estarían relacionados con la desaparición de Yulixa Toloza

Noticias RCN conoció que dos hombres, que estarían relacionados con la desaparición de Yulixa Toloza tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de garaje en Bogotá, fueron capturados por integrantes de la Sijín.

Las órdenes de captura, obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, fueron materializadas en Cúcuta, Norte de Santander.

Ambos serán presentados ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Seccional Bogotá les imputará los delitos de alteración o destrucción de elemento material probatorio y desaparición forzada.

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El carro en el que fue movilizada Yulixa también fue encontrado en Cúcuta:

También en Cúcuta fue encontrado, durante el puente festivo del 18 de mayo, el vehículo de placas UCQ 340, en el que Yulixa habría sido sacada del centro de estética Beauty and Laser M.L., ubicado en el barrio Venecia.

El vehículo fue localizado por investigadores de la Sijín, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía Metropolitana de Cúcuta y funcionarios del CTI de la Fiscalía, con la ayuda de las cámaras de seguridad de un sector residencial.

De acuerdo con la Policía Nacional, “durante las diligencias judiciales fueron practicadas inspecciones de exploración lofoscópica, fijación de evidencias y demás actuaciones investigativas que permitirán fortalecer las líneas de investigación y avanzar en el esclarecimiento del caso”.

¿Qué otros detalles se conocen sobre la desaparición de Yulixa Toloza?

Yulixa Toloza, de 52 años, desapareció el pasado 13 de mayo tras someterse a una lipoláser en un centro de estética que no contaba con los permisos de la Secretaría de Salud para operar.

En los videos de las cámaras de seguridad del sector se ve cuando, en horas de la noche, es sacada de Beauty and Laser M.L. a rastras por dos sujetos, que la ayudaron a subir al vehículo encontrado en Cúcuta el fin de semana.

Según explicó su prima Morelia Dávila, en diálogo con Noticias RCN, hasta entonces Yulixa no había compartido con la familia mayores detalles sobre la intervención.

Tras el caso, que es investigado por la Sijín, el Gaula y el CTI, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió a la Secretaría de Salud y a las alcaldías locales reforzar los operativos de control a clínicas e indicó que en lo corrido de 2026 “se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias”.