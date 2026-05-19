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VIDEO | Momento exacto en el que capturan a dos presuntos implicados en el caso de Yulixa Toloza

Desde hace casi una semana no se tiene información sobre el paradero de la mujer que se practicó una liposucción en Bogotá.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
10:50 a. m.
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Han pasado siete días desde que desapareció Yulixa Toloza, mujer de 52 años que se practicó una liposucción en Beauty Láser, sitio en Venecia (sur de Bogotá) que no contaba con la autorización para procedimientos estéticos.

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Toloza ingresó en horas de la mañana, pero con el paso de las horas el procedimiento tuvo complicaciones. Toloza entonces tuvo afectaciones graves en su salud, algo evidenciado en los videos después de la cirugía.

¿Cuándo desapareció Yulixa Toloza?

El caso no acabó ahí y pasadas las 7:00 p.m., dos hombres la sacaron del sitio y la subieron a un vehículo particular. Esa fue la última vez que vieron a la mujer tras la cirugía.

Las autoridades intervinieron el sitio y confirmaron que no contaba con el permiso para ofrecer las cirugías. Además, se conocieron más testimonios de otras pacientes, quienes incluso revelaron las condiciones deplorables y un caso de abandono por varias horas.

El lunes 18 de mayo se dio el primer gran avance del caso. Las autoridades ubicaron el carro en el que la subieron en Los Patios, Norte de Santander. Después de las respectivas investigaciones y peritos, se corroboró el hallazgo.

¿Quiénes son los capturados?

Sin embargo, el vehículo estaba abandonado y sin rastro de la mujer. Aunque esta fue la pista que terminó dando con dos implicados: Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.

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Ambos fueron capturados en Cúcuta y serán imputados por desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Si un juez lo considera, puede enviarlos a la cárcel.

Noticias RCN conoció en exclusiva el video con el momento exacto de la captura. Los hombres habrían recibido instrucciones de reclamar el vehículo. Uniformados de la Sijin se hicieron cargo del procedimiento.

También salieron a la luz los mensajes que Toloza les mandó a las amigas cuando se encontraba grave de salud. Les avisó que estaba vomitando y que requería una ambulancia de urgencia.

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