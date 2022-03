Revelan audios que salpican al senador Mario Castaño con red de corrupción

El senador Mario Castaño está en el ojo del huracán por ser, presuntamente, el líder de una red de corrupción, la cual buscaba, al parecer, direccionar millonarios contratos destinados a obras públicas en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda a cambio de un 10 % del valor del contrato.

Ante la denuncia, Noticias RCN conoció el documento oficial que la Fiscalía radicó ante la Corte Suprema de Justicia en el que se acusa al político de múltiples delitos por el grupo delictivo organizado, en le que también está involucrado su mano derecha, Juan Carlos Ramírez.

“Se puede inferir la participación del senador en ejercicio Mario Alberto Castaño en los múltiples delitos cometidos por el grupo delictivo organizado, se compulsan copias a fin de que se investiguen las conductas desplegadas por el congresista”, se lee en el texto.

Las grabaciones que involucran al senador Castaño

En el documento se relatan cientos de horas de grabación entre varios de sus asesores, quienes señalan que su vida económica podría cambiarles tras las decisiones aparentemente tomadas por el senador Castaño.

“El senador Mario Castaño, lo encargó para que visibilizara todos los proyectos, que es la mano derecha de él y que vive en su apartamento en Bogotá, que, si se concreta todos los proyectos este año, soluciona todas sus cosas y su vida económica porque tiene un acuerdo con el senador que es muy bacano”, se menciona en las grabaciones.

Según la investigación, está red cobraba por puestos públicos; de hecho, integrantes de este grupo delincuencial recomendaban no dar ‘papaya’ y no comprar autos de lujo para no levantar sospechas.

“Juan, este año usted sale de todas sus deudas y gane lo que gane no lo quiero ver comprando carros, le recomiendo dejar la plata en sociedades”, se escucha en otro de los audios.

Por este hecho, la Fiscalía realiza la imputación de cargos contra nueve de los involucrados en esta supuesta red de corrupción que estaría liderada por el senador del partido Liberal.

