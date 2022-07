"Necesitaba que esto acabara": Marta Lucía Ramírez tras su salida como vicepresidenta

Marta Lucía Ramírez Rincón se desempeñó como vicepresidenta de Colombia durante el periodo 2018-2022 bajo la administración del hoy mandatario saliente, Iván Duque.

A pocos días de la posesión del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, representante del Pacto Histórico y quien resultó ganador tras los comicios del pasado 19 de junio, Ramírez confesó cuáles fueron los mayores retos de su labor como mujer en un cargo para representar el país.

En diálogo con Noticias RCN, la vicepresidenta aseguró que se sentía bendecida por haber contado con un equipo profesional “maravilloso”.

“Tanto que hicimos, obviamente lo que nos faltó hacer, pero sobre todo me voy con la satisfacción del deber cumplido y la bendición de haber estado acompañada de un equipo maravilloso”.

“Necesitaba que esto acabara”

Ramírez, durante el encuentro, aseguró que luego de estos cuatro años, sí necesita un descanso debido a que fue fuertemente atacada en su labor.

“La verdad yo en este momento si necesitaba que esto terminara, creo que hay un punto donde uno dice hice todo lo que podía, pero había muchas cosas que no dependían de mí, que se salen de las manos. Para mí personalmente, fue muy sorpresivo ver como en un momento determinado me volvieron el blanco de tantos ataques tan injustos, de tantas mentiras y lo más duro fue que lo hicieron con mi esposo, con mi familia, que se metieron con lo más sagrado (…) en el caso mío irrespetaron todo, pisotearon todo y llego un punto en el que dije no quiero seguir en esto”, añadió.

“Muchas veces he llorado”

La canciller, entre lágrimas, también confesó que hubo momentos en los que lloró y consideró renunciar a su cargo.

“Sentí cómo realmente atropellaron todo. Yo llevo 40 años trabajando por Colombia con honestidad, entregando todo, pisotearon todo, el nombre, la reputación, mi familia, mi esposo, injustamente con mentiras y tengo que decir que la lección aprendida es que lo que hicieron conmigo no lo han hecho nunca con un hombre”, agregó.

El día en que Marta Lucía pensó en renunciar a su cargo

Finalmente, Marta Lucía reveló detalles del momento en el que consideró renunciar a su cargo e incluso aseguró que habló con el presidente Iván Duque sobre el tema.

“Yo iba a lanzarme a la campaña y llegué el 26 de abril para presentar mi renuncia al presidente, pero el 28 de abril empezó todo este tema de las protestas y yo pensé que esto se iba a suavizar. Yo hablé con el presidente el lunes y le dije yo me voy, ya lo habíamos hablado antes y él me dijo que ese momento era difícil para mi retiro y yo por otro lado también entendí que no solamente era difícil sino inapropiado que yo me fuera a perseguir una aspiración política cuando mi labor era acompañarlo”, agregó.

