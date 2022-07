“Me cuestionaron por ser mujer”: Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia

En entrevista exclusiva con Noticias RCN, la canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se refirió a las criticas e insultos que ha recibido en los últimos años, las cuales, según manifestó, le han afectado considerablemente, al igual que a su familia.

Con la voz entrecortada, la actual vicepresidenta hizo énfasis en el caso de su hermano, quien hace dos décadas fue procesado en Estados Unidos por cargar drogas, y que en pleno gobierno Duque salió a la luz la historia. Manifestó que las críticas destructivas y más duras por el hecho de ser mujer.

Lo que hicieron conmigo no lo han hecho nunca con un hombre, acá ha habido hombres en la política que han sido corruptos, que han terminado en la cárcel, que han cometido toda clase de faltas. Fueron más duros por ser mujer

Asimismo, Ramírez comparó la situación que vivió con su hermano, con lo ocurrido con el general Naranjo. Aseguró que la ciudadanía respetó y entendió la situación del general; mientras que con ella fue todo lo contrario, ya que se convirtió en un blanco de graves ataques.

“Yo tengo un hermano que hace 26 años cometió una falta grave, lo que pasó con mi hermano ha pasado con otros funcionarios, sin ir muy lejos, con el propio general Naranjo. Lo del general Naranjo la gente lo entendió, lo respetó. A mí no solamente no me respetaron, sino que me han generado toda una imagen que no soy, que no corresponde a lo que yo soy. Toda mi vida he trabajado por la integridad, por la transparencia, por la lucha contra la corrupción”, precisó.

El desahogo de Marta Lucía Ramírez

De cara a los últimos días de gobierno, Marta Lucía Ramírez dejó claro que no seguirá en la política y confesó en algún momento anheló el fin del periodo presidencial.

“Yo en este momento sí necesitaba que esto terminara. Hice todo lo que podía, pero ya había muchas cosas que no dependían de mí y se salían de mis manos. Para mí fue sorpresivo cómo me volvieron el blanco de tantos ataques tan injustos, tantas mentiras y calumnias. Y lo más duro lo hicieron con mi esposo, se metieron con mi familia, con lo más sagrado. Uno siempre asume que la gente respeta algo; en este caso me pisotearon hasta un punto que concluí que no quería seguir en esto”, puntualizó Ramírez.

Y agregó: “Sí, lloré mucho. Sentí cómo atropellaron todo. Yo llevo 40 años trabajando por Colombia con honestidad. Acabaron todo, pisotearon todo injustamente con mentiras”.

Por último, la vicepresidenta reveló que en abril de 2021 había decidido renunciar a su cargo para perseguir una candidatura a la Presidencia, pero, por los hechos del paro, el presidente Duque le pidió que se quedara.