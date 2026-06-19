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🔴EN VIVO🔴Escocia vs. Marruecos: siga en directo la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026

Escocia vs. Marruecos EN VIVO: duelo clave por el Grupo C del Mundial 2026.

Sebastián Montañez

junio 19 de 2026
02:40 p. m.
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La emoción del Mundial 2026 continúa este viernes 19 de junio con un partido que puede empezar a definir el futuro del Grupo C.

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Escocia y Marruecos se enfrentan en Boston, Estados Unidos, en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El compromiso llega en un momento importante para ambas selecciones. Mientras los escoceses buscan consolidar su liderato, los marroquíes intentarán conseguir una victoria que los acerque a la siguiente ronda tras su destacada presentación frente a Brasil.

Escocia quiere dar otro paso hacia la clasificación

La selección dirigida por Steve Clarke llega con confianza después de vencer 1-0 a Haití en la primera jornada. El único gol del encuentro fue obra de John McGinn, resultado que le permitió sumar tres puntos y ubicarse en la cima del Grupo C.

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Ahora, una nueva victoria dejaría a los europeos muy cerca de una clasificación histórica a la fase eliminatoria del torneo. Escocia ha mostrado orden defensivo y efectividad en los momentos decisivos, dos aspectos que intentará repetir frente a un rival exigente.

Marruecos busca confirmar su buen momento

Del otro lado estará una selección marroquí que dejó una imagen positiva en su estreno mundialista. El conjunto africano empató 1-1 con Brasil en un partido intenso y competitivo. Ismail Salibari abrió el marcador al minuto 21, mientras que Vinicius Júnior igualó las acciones poco después.

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Más allá del resultado, Marruecos demostró personalidad y capacidad para competir ante una de las selecciones favoritas del campeonato. “Somos ambiciosos y tenemos fútbol”, expresó el entrenador Mohamed Ouahbi tras el encuentro.

Con ese respaldo futbolístico, los africanos saldrán a buscar tres puntos que podrían cambiar el panorama del grupo.

Los aficionados podrán seguir este compromiso por la señal principal del Canal RCN, así como por su aplicación digital. También estará disponible a través de YouTube y TikTok durante los primeros minutos de transmisión. Para quienes deseen seguir el partido completo, la transmisión radial de La FM, emitida mediante YouTube, ofrecerá la cobertura de los 90 minutos.

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