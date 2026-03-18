CANAL RCN
Colombia Video

Se levantó la protesta de las comunidades indígenas en La Alpujarra, en Medellín

Luego de varios días de diálogo con las autoridades departamentales de Antioquia se llegó a un acuerdo y las comunidades regresan a sus territorios.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
06:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La protesta indígena que durante varios días se concentró en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín, llegó a su fin luego de que la Gobernación de Antioquia confirmara un acuerdo con cerca de 600 integrantes de comunidades indígenas.

Explotación sexual de menores viene en aumento en Medellin: 36 depredadores han sido capturados en 2026
RELACIONADO

Explotación sexual de menores viene en aumento en Medellin: 36 depredadores han sido capturados en 2026

De acuerdo con el comunicado oficial, el acuerdo se alcanzó en la madrugada del miércoles 18 de marzo de 2026, tras un proceso de diálogo entre las autoridades departamentales y comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida provenientes de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá, junto con la Organización Indígena de Antioquia (OIA).

Acuerdo entre Gobernación e indígenas pone fin a la minga

La administración departamental indicó que durante dos días puso a disposición su capacidad institucional para revisar compromisos previamente adquiridos en 2024, los cuales abarcan sectores clave como educación, salud, vivienda, infraestructura, desarrollo económico, medio ambiente y proyectos sociales.

“Después de un trabajo constructivo, revisamos los acuerdos de la Minga de 2024 (…) hemos acordado levantar la Minga indígena”, señaló María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.

Tras poner punto final a los bloqueos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón se pronunció al respecto en su cuenta de X. "Abiertos al diálogo: organizado, respetuoso y de buena fe. Pero, nunca bajo presión, violencia, vías de hecho o bloqueos. En Antioquia, esa maña no funciona".

Retorno de comunidades y normalidad en La Alpujarra

Tras la firma del acuerdo, las comunidades comenzaron su retorno en horas de la madrugada, movilizándose en al menos 14 vehículos hacia sus territorios en el Urabá antioqueño. Con su salida, se restableció completamente la operación en el Centro Administrativo La Alpujarra.

Denuncian el riesgo de 180 menores en movilización indígena de La Alpujarra, en Medellín
RELACIONADO

Denuncian el riesgo de 180 menores en movilización indígena de La Alpujarra, en Medellín

Actualmente, el acceso a las oficinas, la atención al público y los trámites funcionan con normalidad. La única evidencia de la permanencia de los manifestantes fue el espacio donde se desarrollaba la olla comunitaria.

Desde los voceros indígenas también se envió un mensaje de calma. “Mandamos un mensaje de paz y de calma”, expresó Jaime Donado, líder indígena de San Pedro de Urabá, tras el cierre de las negociaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Superintendencia de Industria y Comercio

Funcionarios y contratistas de la SIC fueron sancionados por extralimitarse en visitas a la Registraduría y Cancillería

UNGRD

El “hombre de los maletines” llenos de dinero en el caso de la UNGRD fue llamado a declarar

Aerocivil

Revelan lo que realmente pasó cuando un helicóptero militar invadió pista y obligó a un avión a frenar en El Dorado

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy martes 17 de marzo de 2026

¡Están festejando los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 17 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Fútbol Profesional Colombiano

Millonarios aplastó a Nacional y se metió a los ocho mejores: mire los goles del embajador

Los azules le propinaron otro duro golpe a los verdolagas, esta vez en su casa.

Brasil

Brasil pone en marcha medidas clave para restringir redes sociales en menores

La casa de los famosos

Caos y lágrimas: Alejandro Estrada rompió en llanto tras bochornosa pelea en La Casa de los Famosos

Cuidado personal

Medicina estética: el nuevo interés de los pacientes para adquirir tratamientos naturales