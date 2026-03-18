Se levantó la protesta de las comunidades indígenas en La Alpujarra, en Medellín

La protesta indígena que durante varios días se concentró en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín, llegó a su fin luego de que la Gobernación de Antioquia confirmara un acuerdo con cerca de 600 integrantes de comunidades indígenas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el acuerdo se alcanzó en la madrugada del miércoles 18 de marzo de 2026, tras un proceso de diálogo entre las autoridades departamentales y comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida provenientes de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá, junto con la Organización Indígena de Antioquia (OIA).

Acuerdo entre Gobernación e indígenas pone fin a la minga

La administración departamental indicó que durante dos días puso a disposición su capacidad institucional para revisar compromisos previamente adquiridos en 2024, los cuales abarcan sectores clave como educación, salud, vivienda, infraestructura, desarrollo económico, medio ambiente y proyectos sociales.

“Después de un trabajo constructivo, revisamos los acuerdos de la Minga de 2024 (…) hemos acordado levantar la Minga indígena”, señaló María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.

Tras poner punto final a los bloqueos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón se pronunció al respecto en su cuenta de X. "Abiertos al diálogo: organizado, respetuoso y de buena fe. Pero, nunca bajo presión, violencia, vías de hecho o bloqueos. En Antioquia, esa maña no funciona".

Retorno de comunidades y normalidad en La Alpujarra

Tras la firma del acuerdo, las comunidades comenzaron su retorno en horas de la madrugada, movilizándose en al menos 14 vehículos hacia sus territorios en el Urabá antioqueño. Con su salida, se restableció completamente la operación en el Centro Administrativo La Alpujarra.

Actualmente, el acceso a las oficinas, la atención al público y los trámites funcionan con normalidad. La única evidencia de la permanencia de los manifestantes fue el espacio donde se desarrollaba la olla comunitaria.

Desde los voceros indígenas también se envió un mensaje de calma. “Mandamos un mensaje de paz y de calma”, expresó Jaime Donado, líder indígena de San Pedro de Urabá, tras el cierre de las negociaciones.