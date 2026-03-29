En celebraciones de Domingo de Ramos, la Policía incautó más de 140 kilos de palma y especies protegidas

La Policía de Carabineros y Protección Ambiental informó la incautación de más de 140 kilos de palma y otras especies protegidas durante la celebración del Domingo de Ramos en Bogotá.

Desde tempranas horas, uniformados fueron desplegados en varias iglesias de la ciudad donde se realizan actividades religiosas. Durante las tareas de control y verificación de productos tradicionales, se logró la incautación de 127 kilos de palma de vino, seis kilos de musgo, cuatro kilos de palo santo y ocho unidades de orquídeas.

"Se recomienda evitar la compra de ramos que sean elaborados con palma de cera, ya que su extracción genera graves daños ecológicos y afecta a aquellas especies que dependen de ella", indicó la mayor Luz Amparo Pinto, jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Agregó que se pueden usar alternativas sostenibles como plantas vivas, ornamentales u otros elementos que sean amigables con el medio ambiente.

Secretaría de Ambiente hace recomendaciones para el Domingo de Ramos

En Colombia el uso de palmas silvestres para las celebraciones religiosas está prohibido al ser especies protegidas por su alto riesgo de extinción.

"La extracción ilegal de palma de Vino (Attalea butyracea) o de Cera (Ceroxylon quindiuense) aumenta considerablemente en esta época. Con un agravante, en la actualidad se estima que solamente queda un 2% de la palma de Vino proveniente del bosque seco tropical colombiano", asegura la Secretaría Distrital de Ambiente.

De acuerdo a la ley, las sanciones por el aprovechamiento, transporte y comercialización de palma silvestre tiene multas hasta de 5.000 S.M.L.V y penas de entre 5 y 11 años de prisión.

Algunas de las plantas recomendadas por la entidad para que los feligreses usen en las celebraciones son: