CANAL RCN
Colombia

En celebraciones de Domingo de Ramos, la Policía incautó más de 140 kilos de palma y especies protegidas

El uso de palmas silvestres para las celebraciones religiosas está prohibido en Colombia al ser especies protegidas por su alto riesgo de extinción.

Policía incautó más de 140 kilos de palma y especies protegidas en Domingo de Ramos
Foto: Policía de Bogotá

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
12:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía de Carabineros y Protección Ambiental informó la incautación de más de 140 kilos de palma y otras especies protegidas durante la celebración del Domingo de Ramos en Bogotá.

Todo lo que debe saber para salir y regresar en Semana Santa: plan éxodo, horarios y restricciones en Bogotá
RELACIONADO

Todo lo que debe saber para salir y regresar en Semana Santa: plan éxodo, horarios y restricciones en Bogotá

Desde tempranas horas, uniformados fueron desplegados en varias iglesias de la ciudad donde se realizan actividades religiosas. Durante las tareas de control y verificación de productos tradicionales, se logró la incautación de 127 kilos de palma de vino, seis kilos de musgo, cuatro kilos de palo santo y ocho unidades de orquídeas.

"Se recomienda evitar la compra de ramos que sean elaborados con palma de cera, ya que su extracción genera graves daños ecológicos y afecta a aquellas especies que dependen de ella", indicó la mayor Luz Amparo Pinto, jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Así funcionará el festival de pescado en Bogotá durante la Semana Santa
RELACIONADO

Así funcionará el festival de pescado en Bogotá durante la Semana Santa

Agregó que se pueden usar alternativas sostenibles como plantas vivas, ornamentales u otros elementos que sean amigables con el medio ambiente.

Secretaría de Ambiente hace recomendaciones para el Domingo de Ramos

En Colombia el uso de palmas silvestres para las celebraciones religiosas está prohibido al ser especies protegidas por su alto riesgo de extinción.

"La extracción ilegal de palma de Vino (Attalea butyracea) o de Cera (Ceroxylon quindiuense) aumenta considerablemente en esta época. Con un agravante, en la actualidad se estima que solamente queda un 2% de la palma de Vino proveniente del bosque seco tropical colombiano", asegura la Secretaría Distrital de Ambiente.

De acuerdo a la ley, las sanciones por el aprovechamiento, transporte y comercialización de palma silvestre tiene multas hasta de 5.000 S.M.L.V y penas de entre 5 y 11 años de prisión.

Algunas de las plantas recomendadas por la entidad para que los feligreses usen en las celebraciones son:

  • Palma de areca.
  • Helechos.
  • Tronco de la felicidad
  • Otras plantas ornamentales cultivadas en viveros locales.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Semana Santa

Todo lo que debe saber para salir y regresar en Semana Santa: plan éxodo, horarios y restricciones en Bogotá

Asesinatos en Bogotá

Asesinó a sangre fría a un hombre en Kennedy y la Policía lo capturó cuando intentaba escapar

Atlántico

Sicarios entraron a una vivienda, abrieron fuego y mataron a dos hombres en Sabanalarga, Atlántico

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Se filtró un mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

En la segunda diligencia judicial contra los líderes del régimen en Venezuela se conoció un mensaje de Maduro a los venezolanos.

Conciertos

Así fue el concierto de Blessd en Medellín: sorprendió con 15 invitados y un show de cinco horas

Blessd hizo vibrar Medellín con un concierto lleno de sorpresas e invitados como Maluma y Anuel AA, en un show histórico en el Atanasio Girardot.

Selección Colombia

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Francia: vea en directo el amistoso internacional

Comercio

Así funcionará el festival de pescado en Bogotá durante la Semana Santa

Enfermedades

Gobierno llevó a cabo vacunatón gratuita contra el VPH para eliminar el cáncer del cuello uterino