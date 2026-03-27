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Fuertes lluvias provocan inundaciones y bloqueos en Santander, Tolima, Cundinamarca y Quindío

Las autoridades mantienen alerta por desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
02:57 p. m.
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Las fuertes precipitaciones de los últimos días han generado múltiples emergencias en diferentes departamentos del país.

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Las autoridades mantienen alerta por desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones, mientras se adelantan consejos de gestión del riesgo para atender a las familias afectadas.

Melgar y Anapoima entre los municipios más golpeados

En Melgar, Tolima, el desbordamiento de la quebrada La Melgareta afectó siete barrios y provocó daños en viviendas y vías.

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Además, un movimiento en masa alcanzó la estructura del colegio Gabriela Mistral en el sector de la Laguna. Las autoridades locales realizan un consejo de gestión de riesgo para establecer el número de damnificados.

En Anapoima, Cundinamarca, las lluvias también ocasionaron emergencias en la vereda Dinamarca. El río Bogotá alcanzó niveles preocupantes y varias viviendas resultaron afectadas. Los organismos de socorro recomiendan seguir las instrucciones oficiales para prevenir mayores consecuencias.

Más de 150 familias damnificadas en Lebrija por las lluvias en Santander
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Santander y Quindío reportan afectaciones

En Santander, un deslizamiento en la ruta del cacao bloqueó totalmente la vía entre San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja.

En el área metropolitana de Bucaramanga se registraron la caída de muros, accidentes en la autopista y la inundación del peaje Lebrija, vía al aeropuerto de Palo Negro.

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Por su parte, en zona rural del Quindío, específicamente en el corregimiento de Tutunendo, el desbordamiento del río Tununén afectó más de 30 viviendas. Aunque no se reportan pérdidas humanas, los organismos de socorro ya realizan la evaluación de daños y brindan atención a las familias damnificadas.

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