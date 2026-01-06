Más de un millón y medio de pacientes de la Nueva EPS no sabe dónde reclamar sus medicamentos: convenio con Colsubsidio terminó

Reclamar medicamentos se ha convertido en otro dolor de cabeza para 1.642.000 pacientes de la Nueva EPS que, tras la terminación del convenio de dispensación con Colsubsidio, no saben dónde reclamar sus medicamentos.

Y es que, si bien la entidad promotora de salud con mayor número de afiliados dio a conocer los nuevos gestores farmacéuticos, los usuarios desconocen en dónde quedan sus puntos de atención.

Pero no es todo, según dijo una de las pacientes afectadas a Noticias RCN, al llegar, “(Nos dicen) que no hay ninguna clase de medicamentos. No solamente a mí, a todos los que estábamos ahí, para todo el mundo tienen la misma respuesta”.

Ni quejas ni tutelas los ayudan a solucionar el problema:

Incluso, pacientes a los que fueron formulados medicamentos vitales siguen sin recibir sus medicinas, con todo y que han presentado quejas y tutelas contra la Nueva EPS, ante la Superintendencia de Salud.

Es el caso de una familia bogotana desesperada al no recibir los medicamentos para el corazón de una paciente de la tercera edad: “La salud de mi mamá, de 70 años, se ha deteriorado muchos más sin recibir su medicamento vital. Hay unos de muy alto costo, como el del corazón, que cuesta 315.000 pesos”.

El problema, según el vocero de Pacientes Colombia Denis Silva, es que “la Nueva EPS está contratando gestores sin experiencia, sin músculo financiero”.

RELACIONADO Denuncian graves fallas en la entrega de medicamentos en la Nueva EPS en Barranquilla

Situación también es crítica en Barranquilla:

El panorama en los dispensarios de medicamentos no parece mejorar en la capital del departamento del Atlántico. Según la Personería de Barranquilla entre noviembre y diciembre del 2025 se presentaron 40 desacatos a tutelas, de los cuales, 20 se encuentran en procesos judiciales.

Se estima que 163.000 usuarios de la Nueva EPS desconocen cómo acceder a sus servicios de salud, por las fallas presentadas en el sistema. Y algunos, aunque parecen intentar de todo, siguen sin recibir la atención necesaria, como en el caso de Doris Meza y su madre:

“Desde el mes de septiembre me tienen pañales, ensure, la proteína, las cremas y no me dan nada. El ensure vale 13.000 pesos y son tres diarios para mi mamá, las proteínas valen 49.000 pesos y son tres, los pañales son a 5.500 ¿De dónde saco yo, señores? ¿De dónde saco?”, lamentó en diálogo con Noticias RCN.