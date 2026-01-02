Alarmante: más de 500 fallecidos afiliados a la Nueva EPS por la grave crisis de salud

Siguen las advertencias sobre la crisis en el sistema de la salud. La Defensoría del Pueblo alertó por posibles interrupciones en los servicios y la entrega de medicamentos durante el 2026 e hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que garantice la atención en todos los servicios.

Noticias RCN conversó con Diego Gil, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, Fecoer, sobre la preocupación en el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la atención de cada paciente.

¿Qué efectos tiene que la UPC no suba lo suficiente?

Diego Gil:

Venimos arrastrando, lamentablemente, un déficit de hace varios años. Y esto se está viendo reflejado en cada vez mayor cantidad de barreras de acceso a medicamentos, a tecnologías, a servicios que requieren pacientes, en especial aquellos más vulnerables, como los pacientes con enfermedades de alto costo, personas con enfermedades crónicas complejas, enfermedades huérfanas.

Es un tema que realmente nos tiene muy preocupados. Nosotros teníamos la expectativa que el incremento, por lo menos para el régimen contributivo, fuera superior al 15%.

Lamentablemente, este 9% no reflejará lo que se necesita para los esquemas de atención de esa población, sumado al tema crítico del incremento del salario mínimo, que la UPC básicamente no va a ayudar a poder cubrir esos costos que implica también el talento humano de salud y el costo que tienen los hospitales, las clínicas, para poder absorber, digamos, toda esta operación.

¿Cuál es el balance de fallecimientos por la crisis en las EPS?

Diego Gil:

La situación está crítica para todos los pacientes, en especial aquellos afiliados a EPS intervenidas.

No hay una enfermedad en específica que más tenga barreras de acceso. Realmente la situación es muy grave, crítica para todas las enfermedades. Y el agravante es que esto se está viendo reflejado no solamente los reclamos en salud, que han venido incrementándose de acuerdo con datos de la Superintendencia Nacional de Salud.

No hay meses en donde haya menos de 2.500 reclamaciones, sino que también tenemos fallecimientos.

Hasta principios de diciembre de 2025 teníamos un acumulado en el año de 2.436 personas que fallecieron con estas condiciones en medio de todas estas barreras de acceso. El 40% de estas 2.436 muertes corresponden a pacientes que estaban afiliados a EPS intervenidas.

El caso más crítico es el de la Nueva EPS con 536 fallecimientos, pese a que no es la EPS con mayor cantidad de afiliados con estas condiciones de salud.