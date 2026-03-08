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Suspenden provisionalmente resolución con la que Mancuso fue designado gestor de paz

El exjefe paramilitar fue designado en agosto de 2023 como gestor de paz por parte del presidente Petro.

Salvatore Mancuso.
Salvatore Mancuso. Foto: Unidad para las Víctimas.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
05:32 p. m.
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El Consejo de Estado tomó una importante decisión al suspender provisionalmente la resolución con la que el presidente Gustavo Petro designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz.

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Por medio de la resolución 244 del 14 de agosto de 2023, el mandatario designó a exjefe paramilitar como gestor de paz. Esto con el fin de que contribuyera en el diseño de procesos con los que se pudiese llegar al desarme de los grupos armados.

¿Cuándo lo designaron gestor de paz?

Con esta decisión, se suspendieron las órdenes de captura que estuviesen vigentes. La designación generó fuertes cuestionamientos y dos personas la demandaron; una para que se declarara la nulidad por falsa motivación y otra para decretar medida cautelar en pro de la nulidad.

Para uno de los demandantes, era una revictimización contra miles de personas que se vieron afectadas por las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cabe recordar que Mancuso estuvo en Estados Unidos cumpliendo una condena.

El alto tribunal decretó una de las medidas cautelares (aunque negó las pretensiones de la otra).

Las condenas contra Mancuso

A inicios de 2026, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a Mancuso por 117 crímenes cometidos contra la comunidad wayúu y otros grupos en La Guajira.

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Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2006 (año de la desmovilización de las AUC), cuando Mancuso era cabecilla del Bloque Norte. Ordenó asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y violencia de género, entre otros delitos.

Dos meses antes, también había sido condenado junto a más de 40 exmiembros del Bloque Catatumbo por 1.323 crímenes ocurridos en Norte de Santander entre 1999 y 2004.

En 2023, la Fiscalía lo imputó por aproximadamente más de cinco mil hechos violentos cometidos desde 1987 hasta el año previo a la desmovilización.

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