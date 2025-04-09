CANAL RCN
Colombia

Lo que se sabe de la atroz masacre de tres jóvenes en un parque de Fontibón, en Bogotá

Un ataque sicarial en el parque La Giralda, en el occidente de Bogotá, acabó con la vida de tres jóvenes que hacían ejercicio.

Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
08:53 p. m.
En el parque La Giralda, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, se registró un violento ataque sicarial en el que murieron tres jóvenes que se habían encontrado en el lugar para hacer deporte.

Las víctimas fueron identificadas como Diego Alejandro López, de 26 años; Yonir Antonio Baptista de 22; y Ovanis Cordero de 30, quienes, según testigos, se encontraban reunidos sobre las 9:30 de la noche cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que se bajaron de un vehículo de color rojo.

Los asesinos les dispararon indiscriminadamente contra el grupo de jóvenes y huyeron del lugar.

Responsables de la masacre iban en un carro

De acuerdo con versiones preliminares, desde un vehículo modelo Mazda, de color rojo, descendieron cuatro hombres armados que abrieron fuego contra los tres jóvenes.

El ataque fue perpetrado en cuestión de segundos. Los sicarios subieron nuevamente al carro y huyeron del lugar.

A pesar de que algunos vecinos alertaron de inmediato a las autoridades y organismos de socorro, los tres jóvenes fallecieron por la gravedad de las heridas.

Hipótesis de la masacre en un parque de Fontibón

Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda en la localidad para dar con los responsables del triple homicidio.

Por el momento no se ha establecido cuál sería el móvil del triple crimen, aunque no se descartaría la hipótesis de ajustes de cuentas.

Las autoridades analizan los videos de cámaras de seguridad del sector que podrían aportar pistas sobre la ruta que tomó el vehículo y la identidad de los sicarios.

