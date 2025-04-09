En horas de la tarde del pasado 31 de agosto, la aerolínea avianca se vio obligada a interrumpir la salida del vuelo AV579, que debía cubrir la ruta Bucaramanga - Bogotá desde el aeropuerto internacional Palonegro.

Lo que inició como un viaje normal, se convirtió en un momento de pánico cuando un joven pasajero se levantó de su asiento y comenzó a amenazar a quienes se encontraban en la cabina, obligando a activar los protocolos de seguridad.

¿Quién es el joven que interrumpió el vuelo Bucaramanga - Bogotá?

El hombre, identificado como Manuel Alejandro Cabrales Lázaro, de 21 años, es originario de Ocaña, Norte de Santander, residente en Bucaramanga y estudiante de sexto semestre de Administración de Empresas.

De acuerdo con los reportes, el joven se mostró alterado minutos antes del despegue, y fue su mismo comportamiento el que sorprendió a todos cuando empezó a gritar frases que alarmaron:

“Esto yo lo hago por ustedes”

“Si quieren volver a ver a sus familias, bájenme del avión".

"Me acuerdo de todos ustedes, voy a ir a buscarlos”.

La tripulación trató de contenerlo, pero la situación obligó al piloto a suspender la operación de salida y regresar la aeronave a la plataforma.

¿Qué pasó finalmente con el pasajero que amenazó a varias personas en vuelo Bucaramanga - Bogotá?

El coronel Savin Andrade, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó lo ocurrido tras el desembarque:

Estaba con un estado de salud alterado, generó la activación de protocolo de seguridad. Esta persona fue recluida en una institución de salud mental y no se presentó mayor traumatismo.

Con la salida del pasajero, el avión fue sometido a una inspección adicional de seguridad, lo que retrasó la operación, pero posteriormente pudo completar la ruta hacia Bogotá.

avianca tomará medidas tras interrupción de vuelo por un pasajero

La aerolínea Avianca calificó al viajero como un “pasajero disruptivo” y confirmó que el vuelo se retrasó por la necesidad de cumplir con los protocolos de seguridad.

En su comunicado, la compañía aseguró que mantiene una política de cero tolerancia frente a este tipo de comportamientos que ponen en riesgo a pasajeros y tripulación.

La empresa también aprovechó para reiterar su llamado a las autoridades a fortalecer la legislación en el país, solicitando sanciones más severas e incluso la posibilidad de restringir el derecho a volar a quienes reincidan en conductas similares.