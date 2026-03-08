CANAL RCN
Colombia

Autoridades reportaron la captura del hermano de 'Iván Mordisco' en Tolima

El Gobierno Nacional logra capturar al hermano de "mayor confianza" del delincuente más buscado en Colombia.

Alias La Jota hermano de alias Iván Mordisco
FOTO: Mindefensa

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
10:39 a. m.
En la mañana de este 8 de marzo, antes de que se abrieran las urnas en Colombia para las elecciones legislativas en el país, las autoridades reportaron la captura de alias La Jota, identificado como el hermano de 'Iván Mordisco', quien es el criminal más buscado en el territorio nacional.

De acuerdo a lo reportado por el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, la captura se dio por parte de la institución en el municipio de Falan, Tolima, siendo dejado a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

¿Por qué capturaron al hermano de 'Iván Mordisco'?

Según reportó el alto funcionario, alias La Jota es "el hermano de mayor confianza de 'Iván Mordisco'", quien sería el responsable de "coordinar homicidios selectivos contra firmantes de paz". Las autoridades lo señalan de estar implicado en el asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026.

Además, presuntamente se encargaba del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología para la estructura criminal liderada por su hermano, quien comanda una facción importante de las disidencias de las Farc.

'Iván Mordisco': el más buscado en Colombia

Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como 'Iván Mordisco', es el jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Las autoridades tienen una recompensa de hasta 3.076 SMLMV (unos 5.300 millones de pesos) para quien entregue información que permita su captura o neutralización.

Se le acusa de graves delitos como terrorismo, homicidios selectivos, reclutamiento forzado de menores —siendo señalado como el principal reclutador del país—, secuestros, ataques con explosivos contra la Fuerza Pública, desplazamiento forzado, genocidio (con denuncias ante la Corte Penal Internacional) y el control del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones

