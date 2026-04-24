Satena suspendió vuelos Cúcuta-Tibú tras secuestro de su jefe de operaciones en el Catatumbo

La aerolínea estatal Satena anunció la suspensión inmediata de sus operaciones en la ruta Cúcuta-Tibú, Norte de Santander, tras el secuestro de Edinson Balaguera Gamboa, administrador de operaciones y agente operativo de la empresa en el Catatumbo.

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La medida, adoptada en abril de 2026, responde a la grave alteración del orden público en la región y busca proteger la integridad de pasajeros y empleados.

De acuerdo con el comunicado oficial de Satena:

La decisión se adopta tras el secuestro de Edinson Balaguera Gamboa, administrador de la operación de Satena en Tibú, quien también desempeña funciones como agente operativo.

La empresa señaló que "este hecho representa un riesgo directo a la integridad personal y de los pasajeros y hace inviable la continuidad del servicio en condiciones seguras".

¿Quién es el funcionario de Satena secuestrado en Tibú?

Balaguera es reconocido en la zona del *Catatumbo* como agricultor y empresario, además de ser el responsable de las operaciones de la aerolínea en la ruta que conecta Cúcuta con Tibú.

Esta ruta, implementada hace pocos meses, representaba una importante conexión para una región históricamente aislada y afectada por la presencia de grupos armados ilegales.

Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley mantiene retenido a Balaguera, aunque fuentes locales indican que podría tratarse de un secuestro extorsivo.

Las autoridades no han confirmado oficialmente ninguna hipótesis sobre los responsables ni el móvil del plagio.

El impacto de la suspensión de los vuelos Cúcuta - Tibú

La suspensión de vuelos genera preocupación adicional en la provincia de Ocaña, donde existe temor de que también se cancele la ruta Cúcuta-Ocaña, implementada recientemente como parte del esfuerzo por mejorar la conectividad en Norte de Santander. Esta eventual cancelación agravaría el aislamiento de comunidades que dependen del transporte aéreo para acceder a servicios esenciales.

Diferentes comunidades del departamento han exigido públicamente que se respete la vida de Balaguera y han pedido su liberación inmediata.

La suspensión indefinida de operaciones representa un revés para la conectividad regional y evidencia cómo la violencia continúa afectando el desarrollo de infraestructura y servicios básicos en zonas vulnerables de Colombia.