Indignación en Antioquia por presunta agresión con machete a un perro | Video

Hay indignación en el municipio de Remedios, Antioquia, por el cruel ataque con machete que había sufrido un perro. Según la denuncia hecha por una cuenta de X, el agresor sería un parrillero de un restaurante de la zona y también aseguran que el canino también habría sufrido golpes.

Un refugio de animales fue el encargado de hacer visible el caso y están solicitando con urgencia la intervención de la alcaldía de Remedios y autoridades correspondientes para que se haga la investigación del caso y conocer la participación del presunto responsable de la brutal agresión.

Estado del perro agredido

La denuncia fue acompañada de un video en el que se observa el estado de salud del perro agredido y la gravedad de las lesiones sufridas; en una de sus patas, el canino tiene dos heridas visiblemente profundas y ocasionadas por un cuchillo o machete.

Hay preocupación de la ciudadanía y del refugio de animales por el estado del perro, ya que en el video se puede ver que está asustado y amarrado, además de la incapacidad para apoyar la extremidad donde fue agredido.

Algunos de los usuarios en redes se preguntan si la persona encargada de grabar el video no le brindó ayuda al canino o si pudo ser retirado del sitio en el que estaba atado, pero no hay suficientes versiones que aclaren la situación.

Ruta de atención al maltrato animal entró en funcionamiento

Recientemente se hizo oficial una resolución que establece el paso a paso que deberán cumplir las autoridades locales para capturar y judicializar a los maltratadores de animales.

La ruta establece un protocolo que exige a autoridades locales destinar un personal capacitado específicamente para atender casos de maltrato animal. Además, alcaldías y gobernaciones deben establecer canales especiales de denuncia para que los procedimientos puedan ser claros y con soluciones efectivas.