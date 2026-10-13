Mascotas son abandonadas en clínicas veterinarias ante los costos de los procedimientos médicos

El maltrato animal no solo se limita a acciones como golpes y abusos ya que el abandono también es considerado como una forma de maltrato del cual miles de animales son víctimas día a día. Varios de los casos registran a animales que son abandonados en medio de carreteras, en buses públicos o incluso en terminales de transporte.

Sin embargo, otra de las modalidades corresponde al abandono de animales en clínicas veterinarias en donde médicos especialistas han dado a conocer los modos mediante los cuales algunos dueños deciden dejar a las mascotas que internan.

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¿Qué está pasando con el abandono de animales en las clínicas?

Según Valeria Amaya, gerente de una clínica veterinaria, aseguró que el abandono de mascotas es una de las problemáticas a las que se enfrentan día a día junto a su equipo médico.

Los diagnósticos complejos son una de las principales causas por las que algunas personas deciden abandonar a sus animales de compañía para no hacerse cargo de sus gastos médicos.

“Nosotros como veterinarios nos enfrentamos a eso, a hacer lo que está dentro de nuestras manos para poder ayudarlos y sacar cada caso adelante, pero el abandono es una de las decisiones más rápidas e indoloras que los propietarios toman”, aseguró Amaya.

Los atropellamientos o accidentes en casa son causas por las que algunas personas acuden a los servicios de urgencia de las clínicas veterinarias. Sin embargo, al ver los amplios costos de estos, deciden desaparecer y dejar a los animales a su suerte.

Uno de los casos más presentes en la clínica de Valeria Amaya fue el de un taxista que al atropellar a un perro decidió dirigirse a las instalaciones de su centro médico, ofreció 50 mil pesos y desapareció.

La historia de ‘Pelusa’, una gata casera, también conmovió al personal médico ya que sus dueños acudieron al veterinario luego de caer de un piso 12. Pese a que la felina, de manera inesperada, no sufrió fracturas considerables, sus dueños optaron por abandonarla allí al no poder costear los gastos.

La historia de ‘Félix’ también comparte un destino similar al de ‘Pelusa’ ya que, al caer de un piso 12, sufrió graves fracturas de alto costo. También resultó siendo abandonado.

Medidas por parte de los médicos veterinarios

Ante los casos de abandono que se han presentado, la especialista junto a su equipo médico logró realizar una alianza junto a un colega para hacer el procedimiento a un costo más bajo de lo usual.

“No teníamos muchas expectativas de poder recoger todo el dinero. En realidad, estábamos pensando en hacer recolectas con empresas o emprendimientos del sector, pero la gente realmente nos dio mucho amor y ayudaron a Félix”, añadió la médica veterinaria.

Actualmente, ‘Félix’ y ‘Pelusa’ buscan un hogar responsable para toda la vida que no los abandone ante la aparición de adversidades o enfermedades.