'Oro', un perro antinarcóticos, se jubiló tras ocho años de servicio: ¿a dónde irá ahora?

Durante ocho años, 'Oro' estuvo al lado de los uniformados de la Policía en diferentes operativos contra el narcotráfico en Caquetá.

Su principal herramienta fue siempre su olfato. Entrenado como canino antinarcóticos, participó en jornadas y misiones en las que su trabajo contribuía a detectar sustancias ilícitas.

Ahora, después de años de entrenamiento y servicio, comenzó una etapa completamente diferente.

¿Cómo fue la vida de 'Oro' en la Policía?

'Oro' es un Golden Retriever que fue entrenado para apoyar las labores de la Policía contra el narcotráfico.

El comandante de la Policía de Caquetá, coronel César Pinzón, explicó que el canino trabajó durante ocho años junto a los uniformados del departamento.

Fueron años marcados por operativos, desplazamientos y jornadas de trabajo en diferentes zonas de Caquetá, donde su capacidad para detectar sustancias era fundamental.

A sus nueve años llegó el momento de retirarse y dejar atrás el chaleco institucional.

¿Qué pasará ahora con 'Oro'?

Su nueva vida comenzó gracias al programa “Acoge un héroe de cuatro patas”, iniciativa de la Policía que busca encontrar hogares para los caninos que terminan su etapa de servicio.

En Florencia, Mónica Murcia decidió recibir a 'Oro' en su casa y convertirlo en un integrante más de su familia.

La institución destacó el caso como un ejemplo del proceso de adopción de estos animales después de su retiro.

En este sentido, su vida cambia por completo. Después de pasar años siguiendo órdenes, cumpliendo entrenamientos y participando en operativos, ahora tendrá tiempo para caminar, jugar, descansar y recibir cariño.

Melissa Calderón, integrante de la familia que lo acogió, contó que su mamá fue quien se interesó en adoptarlo.

Ella es pensionada, entonces otro pensionado más en el hogar.

¿Qué ocurre con los perros que dejan de prestar servicio a la Policía?

Los perros que prestan servicio en la institución pasan buena parte de su vida sometidos a entrenamiento y jornadas de trabajo.

Cuando llega el momento de retirarlos, la Policía busca que puedan continuar su vida en un entorno familiar, donde reciban los cuidados necesarios y tengan un espacio tranquilo para descansar.

A través de “Acoge un héroe de cuatro patas”, la institución publica información sobre los caninos disponibles y orienta a las personas interesadas en iniciar el proceso de adopción.