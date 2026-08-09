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Todo lo que debe saber sobre restricción de celulares en colegios de Bogotá

La medida aplica para las instituciones privadas y públicas en la ciudad.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 08 de 2026
09:15 a. m.
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La Alcaldía de Bogotá puso en marcha la nueva política educativa relacionada con la restricción del uso del celular durante la jornada en los colegios públicos y privados.

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La resolución había sido publicada para recibir comentarios y ya comenzó a operar. La medida no prohíbe que los jóvenes lleven celulares, sino que se distribuya de mejor forma el tiempo de uso que se les da.

¿Cómo funciona la medida?

La restricción cobija a la comunidad educativa completa y la totalidad de la jornada, tanto las clases como los descansos. Para las autoridades, los jóvenes “empezaron a utilizar tecnología e inteligencia artificial para hacer las tareas, pero aprendieron menos”.

“Los maestros y los mismos estudiantes consideran que han logrado concentrarse más en clase, han tenido mejor disposición y los tiempos de descanso han sido para compartir realmente entre compañeros más que estar conectados en las pantallas”, afirmó Yolima Leguizamón, rectora del Colegio Distrital Filarmónico Jorge Mario Bergoglio.

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La funcionaria respaldó la medida al considerar que antes era más complejo reducir el uso de los dispositivos: “En la clase se convirtió en un tema del gato y el ratón. Era esconderlo para que el profesor no viera, entonces estaban atendiendo teóricamente, pero estoy más pendiente de lo que pasa en el celular”.

Restricción por cada curso y excepciones

La regulación por cada curso es la siguiente:

  • Ciclo 1 y prejardín: No se utilizarían pantallas.
    Jardín: 10 minutos continuos y 30 minutos acumulados.
  • Transición: 15 minutos continuos y 30 minutos acumulados.
  • Educación básica primaria: 1 hora acumulada con pausas activas recomendadas.
  • Sexto y séptimo grado: 2 horas acumuladas con pausas activas recomendadas.
  • Octavo a grado once: sin límite de tiempo en uso pedagógico.

Ahora bien, se debe precisar que la medida cuenta con excepciones, dado que no aplica para los estudiantes que requieran el celular o los dispositivos como herramienta que apoye la comunicación.

Tampoco rige en los casos cuando ocurre una emergencia, como por ejemplo puede ser una complicación médica en la que se requiera comunicarse con urgencia con los acudientes.

Los colegios entonces deberán actualizar sus respectivos manuales de convivencia o pacto de corresponsabilidad en los próximos seis meses.

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