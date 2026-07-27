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Angie Rodríguez se reunió con abogados de Abelardo de la Espriella en medio de denuncias de corrupción

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella gobierno también ha recibido cerca de 650 denuncias de funcionarios sobre presuntos hechos de corrupción.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
08:39 p. m.
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Noticias RCN reveló en exclusiva las graves denuncias de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, quien el viernes pasado se reunió con un equipo de abogados delegado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

En ese encuentro, Rodríguez pidió protección y entregó información sobre presuntos actos de corrupción en varias entidades del gobierno, con nombres concretos y documentos que, según ella, ya reposan en la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, aunque sin avances visibles.

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Tras conocerse el caso, De la Espriella publicó un trino en el que pidió a los órganos de control investigar y garantizar la seguridad de la funcionaria. Desde entonces, se activó un proceso de acompañamiento y seguimiento.

Sin embargo, Rodríguez no sería la única: el nuevo gobierno ha recibido cerca de 650 denuncias de funcionarios sobre presuntos hechos de corrupción, que están siendo verificados por un equipo jurídico especializado.

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Las graves denuncias que hizo Angie Rodríguez

Mientras el próximo gobierno busca escucharla, el actual le da un portazo. El presidente Gustavo Petro pidió declararla insubsistente, aunque reconoció públicamente que Rodríguez tiene una incapacidad médica. Expertos advierten que revelar información de la historia clínica de un paciente puede constituir una ilegalidad y que, además, el sistema de salud debe garantizar protección especial en estos casos.

El escándalo se suma a la tensión política en medio de la transición presidencial y abre un debate sobre el manejo de las denuncias de corrupción y la protección de quienes las presentan.

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El Centro Democrático postula al exsenador Jaime Amin y a la exdirectora Nubia Stella Martínez; el Partido Conservador a Juan Carlos Wills y Germán Blanco; el Liberal a Cristian Castro y Daniel Pinzón; y el Partido de la U a Jorge Tamayo y Juan Felipe Lemos.

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También figuran Holman Ibáñez por la ASI, Yersen Pérez y Carolina Arbeláez por Cambio Radical, Alirio Uribe, Jaime Verdugo y Jairo Corso por el Pacto Histórico, y el representante Inti Asprilla por el Partido Verde. La elección promete ser un pulso político decisivo en la conformación del nuevo mapa institucional.

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