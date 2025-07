Daniel Palacios: "los enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley, y con ellos no se negocia"

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Esta vez el turno es para el candidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios.

Sobre los audios del canciller Leyva y el supuesto plan para apartar al presidente Petro de su cargo, ¿qué propone como candidato para cerrar el camino a estas conspiraciones?

“Nuestra primera premisa es que pensar diferente no nos puede convertir en enemigos. Los únicos enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley o pretenden poner en riesgo nuestra democracia”.

“A ellos son a los que tenemos que combatir con toda la determinación, toda la firmeza y con toda la autoridad. Es muy importante que respetemos las reglas de juego, si lo hacemos garantizamos la paz política; cuando respetamos la Constitución, la ley e independencia de los poderes, eso permite que se pueda ejercer la democracia y la elección con tranquilidad y garantías”.

¿Cuál debe ser la estrategia del Gobierno frente a los grupos armados ilegales?

“Tenemos que tener claro que los enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley, y con ellos no se negocia, se combate con autoridad, firmeza y determinación. Frente a los criminales tienen dos alternativas: o se someten, se desmovilizan, o van a sentir la capacidad, el poderío de nuestra fuerza pública”.

“A la fuerza pública hay que liderarla y por eso, frente a organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN, las Farc, organizaciones criminales que también envenenan a nuestros jóvenes con el microtráfico y el robo de celulares, solamente mano dura, autoridad, porque no podemos seguir en un país que le da beneficios a los delincuentes, que los justifica. Aquí tenemos que preocuparnos por el ciudadano honesto y trabajador; a él defenderlo y al criminal perseguirlo”.

Colombia enfrenta la posibilidad de la descertificación por parte de EE. UU., ¿cuál sería su política antidrogas y cómo enfrentaría ese golpe diplomático en caso de ser presidente?

“Hoy estamos enfrentando las consecuencias de una política débil, complaciente con la delincuencia, con la política de amor por el criminal que lo que ha permitido es el fortalecimiento de las estructuras criminales que, además, se abastecen del narcotráfico, que les da capacidad de generar zozobra y terror en el territorio colombiano”.

“Por eso la lucha contra el narcotráfico tiene que ser clara, contundente, dejar de justificar al delincuente. Hoy en Colombia no existe ninguna razón para que una persona haga parte de un grupo armado, o delincuencial, y por eso tenemos que trabajar no solamente en combatir al narcotraficante y al que se dedica al microtráfico, sino también en la erradicación que ha sido una política de este Gobierno no erradicar ni manual ni con aspersión aérea, lo que nos lleva a malas relaciones con Estados Unidos. Por eso en un gobierno de Daniel Palacios hay que luchar contra la criminalidad, el narcotráfico, el microtráfico y trabajar de la mano de países como Estados Unidos para poder lograrlo”.

¿Esa lucha incluiría la aspersión aérea con glifosato?

“Todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición deben ser implementadas. Lo que ha pasado de estar en más de 270.000 hectáreas, de que nuestras calles estén llenas de droga envenenando a nuestros jóvenes, alimentando la criminalidad, no lo podemos soportar, por eso todo lo que sea necesario para combatir el narcotráfico debe estar puesto sobre la mesa”.