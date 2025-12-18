CANAL RCN
Estos fueron los argumentos de la magistrada Aura Rosero para enviar a prisión a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

El Inpec será el encargado de definir el centro de reclusión al que ambos exministros serán enviados.

diciembre 18 de 2025
09:15 p. m.
Tras dos años de investigaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, en la audiencia de este jueves, 18 de diciembre, la magistrada Aura Rosero del Tribunal Superior de Bogotá dictó la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario para los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, e Interior, Luis Fernando Velasco, del Gobierno Gustavo Petro.

De acuerdo con la magistrada, los antiguos jefes de las carteras de Hacienda e Interior, imputados por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho, lideraron un acuerdo criminal y utilizaron las empresas del Estado para pagar favores en el Congreso.

Argumentos de la magistrada Rosero para enviar a Bonilla y Velasco a prisión:

En audiencia, la magistrada Rosero indicó que a partir de una serie de encuentros, se brindaron “instrucciones concretas, se asignaron responsables, se identificaron congresistas beneficiarios y se puso en marcha el uso instrumental de la UNGRD e Invías”.

Dichas actuaciones afectaron, “de manera directa, la seguridad pública y la tranquilidad colectiva, en la medida en que la utilización sistemática de entidades estatales como una caja menor para la compra de apoyos legislativos socaba la legitimidad del sistema democrático”.

¿A dónde serán enviados los exministros?

Rosero liberó las ordenes de captura en contra de Bonilla y Velasco, a pesar de que la Fiscalía había solicitado la medida de prisión domiciliaria. Por tanto, al finalizar la audiencia, los exministros serán capturados y reseñados judicialmente.

“El material revela una empresa delictiva con vocación de continuidad desplegada durante un periodo prolongado, desde la posesión y hasta el retiro de los exministros: mayo del 2023 a febrero del 2024”, expuso.

Ahora, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) será el encargado de definir el centro de reclusión al que serán enviados. Se cree que Bonilla podría ser llevado al Bunker de la Fiscalía, en Bogotá, y Velasco, que se encuentra en Cali, mencionó en su alegato que una vez finalice la audiencia se entregará a las autoridades.

