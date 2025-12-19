CANAL RCN
Colombia

Murió una influencer colombiana que inició junto a Westcol: tenía tan solo 23 años

La noticia fue confirmada por una academia a la que la influencer asistía y en la que dejó una huella imborrable.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
04:27 p. m.
En las redes sociales hay una gran conmoción debido a que en las últimas horas se confirmó la muerte de una influencer antioqueña que inició junto a Westcol en el mundo del streaming.

María José Calderón Hernández, conocida en las plataformas digitales como Mayits, perdió la vida a sus 23 años tras un trágico accidente de tránsito.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la joven influencer iba en una moto que se estrelló contra un camión. Tras ese hecho, fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario, pero, desafortunadamente, por la gravedad de sus heridas, se quedó sin signos vitales al poco tiempo.

La noticia fue confirmada por Fénix, una academia a la que asistía Mayits, la influencer que fue cercana a Westcol.

Luto por la muerte de la influencer Mayits, que inició con Westcol: así la despidió la academia Fénix

En un sentido comunicado, la academia describió a Mayits como una mujer talentosa, que amaba la vida y que dejó una huella imborrable en la vida de todas las personas que la conocieron.

"Hoy despedimos a María José Calderón y cuesta aceptar el silencio cuando ella era pura expresividad, risa inesperada, mirada intensa y una especie de locura hermosa que no pedía permiso para existir", comenzó precisando la academia Fénix.

"Su paso por nuestra academia marcó corazones y su esencia vivirá para siempre en cada recuerdo, en cada enseñanza y en cada baile compartido. Acompañamos con todo nuestro amor a su familia, seres queridos y amigos en este momento tan difícil. Que encuentren consuelo en el amor que sembró y en la certeza de que su legado permanece", complementaron en una pieza gráfica.

Los amigos y conocidos de Mayits, la influencer cercana a Westcol, también han expresado sus condolencias

Tras la repentina muerte de María José Calderón, su entorno cercano y sus seguidores han quedado en shock.

"No puedo creerlo, Majo", "te recordaremos siempre, mi mostaza linda", "se me rompe el corazón", "que la luz ilumine tu camino hacia las estrellas", "como duele" y "descansa en paz", han sido algunos de los mensajes escritos.

 

