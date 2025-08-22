CANAL RCN
Colombia

Esto se sabe sobre el mayor de la Policía herido en Bogotá: fue agredido por un sujeto

La Alcaldía de Bogotá, a través de un comunicado, reveló detalles de la agresión de la que fue víctima el mayor de la Policía Nacional.

Policía Nacional.
FOTO: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
07:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de un comunicado, la Alcaldía de Bogotá reveló detalles de la agresión de la que fue víctima un mayor de la Policía Nacional.

Operativo en San Benito dejó 4 detenidos: tenían restos de animales y carne en descomposición
RELACIONADO

Operativo en San Benito dejó 4 detenidos: tenían restos de animales y carne en descomposición

Mayor de la Policía resultó herido mientras realizaba una requisa en Bogotá

Según el documento, durante un operativo de registro y control realizado en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, resultó herido el mayor de la Policía, Luis Eduardo Pinto Santander, subcomandante de la estación de esta zona de la ciudad.

El hecho se presentó en la mañana de este viernes 22 de agosto, cuando el oficial fue agredido por un hombre que estaba siendo requisado.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el mayor Pinto se encuentra actualmente fuera de peligro y en proceso de recuperación.

“En desarrollo de las operaciones de registro y control en la localidad de Usme, en la mañana de hoy, resultó herido el Mayor de la Policía, Luis Eduardo Pinto Santander, subcomandante de esta estación, quien fue agredido por un individuo que iba a ser requisado. A esta hora el oficial se encuentra fuera de peligro y en recuperación”, se lee en el documento.

La reacción de las unidades policiales que acompañaban el procedimiento permitió la captura en flagrancia del atacante, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

Lo que se sabe sobre el mayor de la Policía herido en Bogotá

Capturan en Ibagué a alias Peluca, solicitado por homicidio y hurto en Bogotá
RELACIONADO

Capturan en Ibagué a alias Peluca, solicitado por homicidio y hurto en Bogotá

El Distrito resaltó la labor de los hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes diariamente enfrentan riesgos para garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía y mantener un entorno seguro.

Además, destacó que la acción del mayor Pinto refleja el compromiso de la institución en la lucha contra la delincuencia y la defensa del orden legal.

El Gobierno Distrital también expresó su solidaridad con el mayor Pinto y reiteró que se trabajará de manera conjunta con la Policía para asegurar que el responsable de la agresión sea llevado ante la justicia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

“No nos vamos a doblegar”: alcalde Alejandro Eder frente a amenazas, tras atentado en Cali

Bogotá

Capturan en Ibagué a alias Peluca, solicitado por homicidio y hurto en Bogotá

Cali

Hermana del congresista James Mosquera es una de las personas heridas tras atentado en Cali

Otras Noticias

Venezuela

Gobierno de Venezuela lanzó grave amenaza para quien intente ingresar a su país: video

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela lanzó una grave amenaza a los extranjeros que entren al país por tensión con EE.UU.

Viral

Famosa cantante del género urbano protagoniza fuerte pelea callejera: ¿de quién se trata?

La cantante es viral en redes sociales tras protagonizar un contundente enfrentamiento en la calle.

Animales

El superalimento que podría salvar a las abejas de su desaparición, según científicos

Millonarios

Las primeras palabras de Hernán Torres tras su regreso a Millonarios

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025