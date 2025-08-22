Esto se sabe sobre el mayor de la Policía herido en Bogotá: fue agredido por un sujeto

A través de un comunicado, la Alcaldía de Bogotá reveló detalles de la agresión de la que fue víctima un mayor de la Policía Nacional.

Mayor de la Policía resultó herido mientras realizaba una requisa en Bogotá

Según el documento, durante un operativo de registro y control realizado en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, resultó herido el mayor de la Policía, Luis Eduardo Pinto Santander, subcomandante de la estación de esta zona de la ciudad.

El hecho se presentó en la mañana de este viernes 22 de agosto, cuando el oficial fue agredido por un hombre que estaba siendo requisado.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el mayor Pinto se encuentra actualmente fuera de peligro y en proceso de recuperación.

“En desarrollo de las operaciones de registro y control en la localidad de Usme, en la mañana de hoy, resultó herido el Mayor de la Policía, Luis Eduardo Pinto Santander, subcomandante de esta estación, quien fue agredido por un individuo que iba a ser requisado. A esta hora el oficial se encuentra fuera de peligro y en recuperación”, se lee en el documento.

La reacción de las unidades policiales que acompañaban el procedimiento permitió la captura en flagrancia del atacante, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

Lo que se sabe sobre el mayor de la Policía herido en Bogotá

El Distrito resaltó la labor de los hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes diariamente enfrentan riesgos para garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía y mantener un entorno seguro.

Además, destacó que la acción del mayor Pinto refleja el compromiso de la institución en la lucha contra la delincuencia y la defensa del orden legal.

El Gobierno Distrital también expresó su solidaridad con el mayor Pinto y reiteró que se trabajará de manera conjunta con la Policía para asegurar que el responsable de la agresión sea llevado ante la justicia.