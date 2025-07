“Me ofrece ‘dos palos’”: capturado por ataque a periodista reveló aterradores detalles del crimen

Angustiado y con el agua hasta el cuello: así estaba Alberto Antonio Araújo por su presunta participación en el ataque sicarial en contra del periodista Gustavo Chicangana Álvarez, ocurrido el 5 de julio en San José del Guaviare.

Según la investigación de la Fiscalía, Araujo habría sido el encargado contactar al sicario y entregarle un arma de fuego para el hecho.

“Usted después de ponerse de acuerdo con otras personas le entregaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 la cual no tenía permisos de autoridad competente a Wilmer Alexander Perea el cual la accionó en contra de la humanidad de gustavo Chicangana, persona que ostenta la calidad de periodista”.

El ente acusador reveló un detalle aterrador sobre el atentado al periodista, el valor que fue pagado por su vida:

“Me recoge en el trabajo, me lleva a la casa donde se encontraba el arma de fuego, me muestra el arma y me muestra los tiros y me ofrece ‘dos palos’ (dos millones de pesos) y me dice que eso dan por darle duro a la víctima y que al ver el arma y ver el ofrecimiento del dinero. Ya tenía que hacer la vuelta”.

La Fiscalía le imputó porte ilegal de armas y homicidio agravado en calidad de tentativa, por lo que fue enviado a la cárcel.