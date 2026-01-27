Fuertes lluvias generan encharcamientos y afectan la movilidad en Bogotá

Un fuerte aguacero se registra desde las 2:30 de la tarde en varios sectores de la capital colombiana. Según el reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), las precipitaciones han provocado inundaciones menores y encharcamientos en diferentes vías de la ciudad.

Localidades afectadas y suspensión temporal del Transmicable

Las lluvias han impactado localidades como Bosa, Kennedy, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Fontibón, Teusaquillo y Puente Aranda. Aunque las emergencias no han dejado inundaciones de gravedad, sí se reportaron complicaciones en la movilidad.

Por algunos minutos fue suspendido el servicio de Transmicable en Ciudad Bolívar debido a la amenaza de tormenta eléctrica, pero la situación ya fue superada.

Encharcamientos en principales avenidas y recomendaciones

Los encharcamientos se presentan en corredores viales como la avenida Boyacá, la avenida de las Américas, la avenida 68, la avenida Esperanza y la autopista Norte. Las autoridades recomiendan conducir con precaución, ya que la lluvia reduce la visibilidad y afecta la capacidad de frenado de los vehículos.

La situación ha generado congestión en varios puntos de la ciudad, especialmente en el occidente, donde el tránsito se ha visto complicado por las condiciones climáticas.

La Calle 87 con Autopista Norte permanece cerrada debido a una inundación registrada en el sector. Agentes de Tránsito se encuentran en la zona desviando los vehículos y gestionando el tráfico para mitigar la congestión vial ocasionada por el cierre.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución mientras se adelantan las labores de control y drenaje en el área afectada.