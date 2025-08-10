Mujeres denunciaron discriminación en el aeropuerto El Dorado: autoridades tomaron fuertes medidas

El pasado 1 de octubre y por medio de redes sociales, hubo un hecho que causó indignación. Tres mujeres de talla baja y en condición de discapacidad llegaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá para tomar un vuelo con destino a un festival.

“No nos dejan viajar porque nosotras no podemos andar solas y que necesitamos la asistencia de pasillo (...) Si no hay nadie adentro (del avión) a cargo de nosotras, tendremos que tener un supervisor porque si no, ellos no se hacen cargo”, esto denunciaron las mujeres.

Mujeres denunciaron que no las dejaron abordar por su condición de discapacidad

La situación entonces radicó en el que ellas no pudieron abordar el vuelo. Las mujeres incluso le pusieron en conocimiento esta situación a trabajadores de la Aerocivil.

“Esta es la primera aerolínea que nos dice que por tener una condición de discapacidad no podemos viajar. Esto es discriminación”, aseguró una de las afectadas. Los funcionarios les respondieron al decir que se trató de motivos de seguridad.

El Distrito se pronunció y rechazó lo ocurrido. Las mujeres afectadas fueron identificadas como: Laurelin Alvarado Rodríguez, Aida Yolima Rodríguez Otálora y Christelle María Alvarado Rodríguez.

Distrito y Gobierno se pronunciaron: tomaron decisiones

Katherine Eslava, subdirectora de Desarrollo y Competitivas del Instituto Distrital de Turismo (IDT) se refirió a esto e indicó que representó un “claro incumplimiento de normas nacionales e internacionales que rigen la atención a personas con discapacidad”.

Acto seguido, se comenzaron a tomar las respectivas medidas. Durante una reunión con el Ministerio de Transporte, Supertransporte, Aerocivil y demás entidades; se decidió, no solo acompañar a las mujeres, sino entablar un diálogo con la aerolínea.

Por su parte, el Gobierno inició una investigación contra la aerolínea, con el fin de tener claridad sobre los responsables para que respondan por sus actos. También se fortalecerán los protocolos y habrá campañas de sensibilización.