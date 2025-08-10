CANAL RCN
Colombia

Mujeres denunciaron discriminación en el aeropuerto El Dorado: autoridades tomaron fuertes medidas

A través de redes sociales, tres mujeres aseguraron que no las dejaron abordar por su condición de discapacidad.

Indignación por presunto caso de discriminación en Bogotá.
Indignación por presunto caso de discriminación en Bogotá. Foto: ANI | Instagram (@lasdelosperritos ).

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
03:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 1 de octubre y por medio de redes sociales, hubo un hecho que causó indignación. Tres mujeres de talla baja y en condición de discapacidad llegaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá para tomar un vuelo con destino a un festival.

¿Va a viajar en octubre o noviembre? Aeropuerto El Dorado anunció retrasos en los vuelos por una razón
RELACIONADO

¿Va a viajar en octubre o noviembre? Aeropuerto El Dorado anunció retrasos en los vuelos por una razón

“No nos dejan viajar porque nosotras no podemos andar solas y que necesitamos la asistencia de pasillo (...) Si no hay nadie adentro (del avión) a cargo de nosotras, tendremos que tener un supervisor porque si no, ellos no se hacen cargo”, esto denunciaron las mujeres.

Mujeres denunciaron que no las dejaron abordar por su condición de discapacidad

La situación entonces radicó en el que ellas no pudieron abordar el vuelo. Las mujeres incluso le pusieron en conocimiento esta situación a trabajadores de la Aerocivil.

Así son las cápsulas de sueño del Aeropuerto El Dorado: costos y detalles
RELACIONADO

Así son las cápsulas de sueño del Aeropuerto El Dorado: costos y detalles

“Esta es la primera aerolínea que nos dice que por tener una condición de discapacidad no podemos viajar. Esto es discriminación”, aseguró una de las afectadas. Los funcionarios les respondieron al decir que se trató de motivos de seguridad.

El Distrito se pronunció y rechazó lo ocurrido. Las mujeres afectadas fueron identificadas como: Laurelin Alvarado Rodríguez, Aida Yolima Rodríguez Otálora y Christelle María Alvarado Rodríguez.

Distrito y Gobierno se pronunciaron: tomaron decisiones

Katherine Eslava, subdirectora de Desarrollo y Competitivas del Instituto Distrital de Turismo (IDT) se refirió a esto e indicó que representó un “claro incumplimiento de normas nacionales e internacionales que rigen la atención a personas con discapacidad”.

Acto seguido, se comenzaron a tomar las respectivas medidas. Durante una reunión con el Ministerio de Transporte, Supertransporte, Aerocivil y demás entidades; se decidió, no solo acompañar a las mujeres, sino entablar un diálogo con la aerolínea.

Por su parte, el Gobierno inició una investigación contra la aerolínea, con el fin de tener claridad sobre los responsables para que respondan por sus actos. También se fortalecerán los protocolos y habrá campañas de sensibilización.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Protestas en Colombia

VIDEO | Encapuchados ingresaron a salones de clase en la Universidad del Valle: ¿qué pasó después?

Inseguridad en Bogotá

¿Qué son las llamadas fantasmas? Pilas con este método que están usando los ciberdelincuentes

Temblor en Colombia

Atención: ¡fuerte temblor se sintió muy cerca de Colombia hoy 8 de octubre de 2025!

Otras Noticias

Selección Colombia

¡Gol de Sudáfrica vs. Colombia! Polémico penal, Jordan García atajó, pero se repitió el cobro

El equipo sudafricano logró poner la igualdad en el marcador en los octavos de final del Mundial sub-20 tras una cuestionada decisión arbitral.

Dólar

¡Sorpresivo precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 8 de octubre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 8 de octubre de 2025.

Estados Unidos

¿Viaja a los Estados Unidos? Aeropuertos presentan múltiples retrasos por cierre del Gobierno

Tecnología

Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional