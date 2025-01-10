CANAL RCN
Economía

Así son las cápsulas de sueño del Aeropuerto El Dorado: costos y detalles

Estos espacios se pueden alquilar entre 1 y 8 horas para la comodidad de usuarios, ofreciendo un lugar privado para descansar o trabajar mientras esperan su vuelo.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
05:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, considerado uno de los más importantes de América Latina, sigue ampliando sus servicios para los viajeros. En esta ocasión, se reveló la incorporación de cápsulas de sueño.

Aerolínea colombiana lanzó promociones en vuelos nacionales e internacionales por menos de $90.000
RELACIONADO

Aerolínea colombiana lanzó promociones en vuelos nacionales e internacionales por menos de $90.000

¿Qué son las cápsulas de sueño implementadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado?

Se implementó un nuevo y novedoso servicio para los pasajeros que llegan al aeropuerto y necesitan un lugar donde descansar y reponer energías. Se trata de cápsulas de sueño o habitaciones de descanso, espacios diseñados especialmente para dormir durante cortos periodos de tiempo.

Este servicio resulta muy útil para quienes deben realizar una escala o necesitan recuperar horas de sueño antes de continuar con sus actividades. Para acceder a estas cápsulas es necesario contar con una reserva previa.

Reconocida aerolínea y fabricante aéreo serán juzgados por “homicidio involuntario” tras accidente que cobró la vida de 228 pasajeros
RELACIONADO

Reconocida aerolínea y fabricante aéreo serán juzgados por “homicidio involuntario” tras accidente que cobró la vida de 228 pasajeros

Detalles de las cápsulas de sueño del Aeropuerto Internacional El Dorado

El costo del servicio varía según el tiempo y la hora de ingreso, pero la tarifa básica es de aproximadamente 12,99 dólares (USD) por hora, según lo indica la página web oficial. Los usuarios pueden reservar desde 1 hasta 8 horas de estadía.

Las cápsulas están ubicadas entre la puerta 8 y la puerta 9 del segundo piso del aeropuerto. Cada habitación es totalmente individual y está equipada con una cama de 90 centímetros por 1 metro.

Además, cuentan con un escritorio retráctil para quienes necesiten trabajar desde su computador o tablet, así como espacio de almacenamiento para maletas y zapatos, garantizando comodidad y privacidad durante la espera.

Aerolínea tendrá que pagar 11 millones de dólares en indemnización a pasajero que sufrió un derrame en uno de sus vuelos
RELACIONADO

Aerolínea tendrá que pagar 11 millones de dólares en indemnización a pasajero que sufrió un derrame en uno de sus vuelos

¿Por qué son importantes estas cápsulas de sueño?

Además de ofrecer un descanso reparador, estas cápsulas de sueño son ideales para quienes prefieren no pasar largas horas recorriendo el aeropuerto.

También representan una alternativa perfecta para los viajeros que viajan solos y no cuentan con un lugar donde quedarse, ya que brindan comodidad, privacidad y seguridad durante su espera.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

Quedarse varado por falta de gasolina podría costarle dura multa en Colombia

Turismo

Confirman si semana de receso de octubre aplica para colegios públicos y privados

Automovilismo

En septiembre de 2025 se vendieron 102.831 motos en Colombia: vea el modelo con más registros

Otras Noticias

Ejército Nacional

A la cárcel falsa capitán infiltrada en la seguridad presidencial junto a un mayor y un sargento

La mujer junto a los dos militares fueron enviados a prisión por su presunta participación en una red de infiltración del Ejército.

Viral

Pirlo se pronuncia tras la denuncia de su mánager contra Blessd: “Les voy a dar la oportunidad”

El vallecaucano se tomó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje que, presuntamente, estaría asociado con la polémica.

Venezuela

Así lucen las calles de Venezuela por la Navidad que arrancó este 1 de octubre: videos

EPS

Grupo Clínica Médicos confirmó continuidad en la atención a afiliados de la Nueva EPS en Cesar

Luis Suárez

¡Gol de Luis Suárez! El colombiano le anotó al Napoli por Champions: vea la anotación