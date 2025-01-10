Así son las cápsulas de sueño del Aeropuerto El Dorado: costos y detalles

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, considerado uno de los más importantes de América Latina, sigue ampliando sus servicios para los viajeros. En esta ocasión, se reveló la incorporación de cápsulas de sueño.

¿Qué son las cápsulas de sueño implementadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado?

Se implementó un nuevo y novedoso servicio para los pasajeros que llegan al aeropuerto y necesitan un lugar donde descansar y reponer energías. Se trata de cápsulas de sueño o habitaciones de descanso, espacios diseñados especialmente para dormir durante cortos periodos de tiempo.

Este servicio resulta muy útil para quienes deben realizar una escala o necesitan recuperar horas de sueño antes de continuar con sus actividades. Para acceder a estas cápsulas es necesario contar con una reserva previa.

Detalles de las cápsulas de sueño del Aeropuerto Internacional El Dorado

El costo del servicio varía según el tiempo y la hora de ingreso, pero la tarifa básica es de aproximadamente 12,99 dólares (USD) por hora, según lo indica la página web oficial. Los usuarios pueden reservar desde 1 hasta 8 horas de estadía.

Las cápsulas están ubicadas entre la puerta 8 y la puerta 9 del segundo piso del aeropuerto. Cada habitación es totalmente individual y está equipada con una cama de 90 centímetros por 1 metro.

Además, cuentan con un escritorio retráctil para quienes necesiten trabajar desde su computador o tablet, así como espacio de almacenamiento para maletas y zapatos, garantizando comodidad y privacidad durante la espera.

¿Por qué son importantes estas cápsulas de sueño?

Además de ofrecer un descanso reparador, estas cápsulas de sueño son ideales para quienes prefieren no pasar largas horas recorriendo el aeropuerto.

También representan una alternativa perfecta para los viajeros que viajan solos y no cuentan con un lugar donde quedarse, ya que brindan comodidad, privacidad y seguridad durante su espera.