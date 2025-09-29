CANAL RCN
Autoridades toman medidas sobre retenes ilegales que grupos armados instalan en la vía Panamericana

Los transportadores han sido despojados de sus productos y amenazados. Además, se han instalado explosivos.

septiembre 29 de 2025
01:05 p. m.
La vía Panamericana entre Cauca y Nariño se ha convertido nuevamente en escenario de violencia por parte de grupos armados. El más reciente hecho involucró a integrantes del Frente Carlos Patiño de las disidencias de la Farc, quienes instalaron un retén ilegal en la ruta que conecta Pasto con Popayán, resultando en el secuestro de un conductor y amenazas a otros transportadores.

En respuesta a estos hechos, las autoridades convocaron un consejo de seguridad extraordinario. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a autoridades departamentales y representantes de diversos gremios económicos, rechazaron enérgicamente estos actos que generan temor entre transportadores y viajeros que transitan por la zona.

Robo de mercancía y explosivos: alerta máxima

Un video grabado por los mismos transportadores muestra a hombres armados reteniendo un vehículo, desviándolo para despojarlo de su carga y posteriormente liberando al conductor junto con su vehículo. Además de estos incidentes, se han reportado explosivos instalados en la vía.

Tras el consejo de seguridad, el ministro de Defensa anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de estos delitos, especialmente en el tramo entre El Bordo y Mercaderes. También se informó sobre la llegada de vehículos blindados para custodiar las vías de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Recompensa por los responsables

La situación es alarmante para los transportadores de Nariño, quienes denuncian atracos a al menos 26 camiones con alimentos y productos comerciales en lo que va del año.

Adicionalmente, 45 camiones con gasolina han sido desviados para robar el combustible. Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, declaró: “Principalmente es la afectación a los transportadores. Ha habido situaciones en las que hay muertes que se han dado en este mes”.

El consejo de seguridad reunió a representantes de transportadores, agricultores, comerciantes y viajeros con las autoridades para definir medidas que permitan reducir los robos y ataques en este corredor vial. El ministro Sánchez aseguró que se incrementarán los apoyos tecnológicos y la presencia de vehículos blindados para custodiar la vía.

