Distensión estomacal: expertos revelan consejos para reducir los molestos síntomas

Pese a que eructar y expulsar gases en forma de flatulencias es común, no es normal que dichos síntomas interfieran en las actividades cotidianas.

febrero 16 de 2026
12:45 p. m.
La distensión estomacal consiste en la sensación de sentir llenura y se logra percibir por medio del aumento visible del tamaño del abdomen. Algunos de los pacientes manifiestan sentir alivio cuando eructan, expulsan gases o generan deposiciones en el baño.

Según expertos, estos síntomas pueden interferir en las tareas cotidianas por lo que cuando estos se presentan de manera constante se recomienda acudir a los especialistas ya que podría indicar la presencia de otras afecciones.

¿Por qué se produce esto?

Los eructos son la forma que tiene el cuerpo para expulsar el exceso de aire del tracto digestivo superior. La mayoría de estos se originan por la ingesta de aire en exceso que termina acumulándose en el esófago.

Esto se produce a raíz de la ingesta en exceso de aire cuando se ingieren alimentos rápido, se habla al comer, se mastica chile, se chupan pastillas y se consumen bebidas con gas. También se ha identificado que algunas personas tragan aire como un tic nervioso, incluso cuando no se está comiendo y bebiendo.

Así mismo, el reflujo de ácido gástrico o la enfermedad por reflujo gastroesofágico a veces puede causar eructos excesivos al promover el aumento de la deglución.

¿Cómo reducir los síntomas?

Según Mayo Clinic, los eructos se pueden reducir al seguir distintas recomendaciones como:

  • Comer y beber despacio: tomar el tiempo ayudará a tragar menos aire. Las comidas en momentos relajados es fundamental, pues si se consumen alimentos en momentos de estrés puede aumentar la ingesta de aire.
  • Evitar los chicles y pastillas: cuando se mastican chicles o pastillas se ingiere aire con mayor frecuencia.
  • Acidez estomacal: para la acidez estomacal leve pueden resultar útiles los antiácidos de venta libre u otros remedios.
  • Controlar la dentadura postiza: las dentaduras postizas que quedan mal ajustadas pueden ocasionar que se trague más aire cuando se consumen alimentos.
