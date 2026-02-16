Cárcel para hombre que presuntamente secuestró y torturó a su expareja en Medellín

La justicia envió a la cárcel a un hombre que presuntamente secuestró a quien era su pareja. Intimidó a la familia para que diera una alta suma de dinero a cambio de no atentar contra su integridad y dejarla libre.

Johan Stiven Marino Mosquera es el hombre detrás de este aberrante crimen ocurrido entre el 6 y 8 de febrero en Manrique, nororiente de Medellín. Junto a un cómplice, al parecer llevó a la mujer de 25 años a una vivienda, en donde la golpeó y amenazó.

Dos millones por dejarla libre

Ambos habían sido pareja hace poco y, de acuerdo con lo revelado por las autoridades, Marino la habría golpeado con objetos contundentes hasta hacerla perder el conocimiento en más de una ocasión.

El caso es aún más turbio al considerar que ella estaba embarazada. Los delincuentes, al parecer, la obligaron a consumir medicamentos que afectaran la gestación y tuviese un aborto.

“Con conciencia y voluntad, infligió dolores y sufrimientos físicos y psíquicos a la joven; con el fin de obtener información sobre su vida íntima y castigarla por haber sostenido relaciones con otros hombres”, detalló la fiscal.

La golpearon hasta que perdiera el conocimiento

Al mismo tiempo, presuntamente mantuvieron contacto constante con su familia, pidiéndole hasta dos millones de pesos. En las llamadas, según narraron las autoridades, amenazaban con acabar con su vida.

Luego de que los allegados denunciaran, la Policía a través de Gaula llevó a cabo el operativo con el rescate, así como la captura de los dos hombres y la incautación de un par de celulares, los cuales quedaron sometidos a una investigación como la prueba reina.

Marino fue imputado por secuestro extorsivo y tortura. No aceptó ninguno y por orden de un juez de control de garantías, lo enviaron a prisión mientras avanza el proceso.