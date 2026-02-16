Cine Colombia se suma a la Fiesta del Cine: boletas desde $8.000 estos 19 y 20 de febrero

Buenas noticias para los amantes del séptimo arte. La Fiesta del Cineregresa al país este jueves 19 y viernes 20 de febrero, y una de las protagonistas será Cine Colombia, que se suma oficialmente a esta iniciativa nacional pensada para acercar el cine a más personas y reactivar la asistencia a las salas.

Durante estos dos días, los espectadores podrán disfrutar de funciones con boletas desde $8.000, una oportunidad perfecta para volver a la pantalla grande, compartir en familia o ponerse al día con los estrenos.

El anuncio llega en un momento clave para la industria, que sigue en proceso de recuperación tras años complejos.

Boletas desde $8.000 y cartelera para todos los gustos

La programación incluirá una cartelera variada con títulos recientes y reestrenos especiales como Kill Bill, Cumbres Borrascosas y Goat, entre otros contenidos pensados para diferentes generaciones.

Además de las funciones tradicionales en 2D, los asistentes también podrán acceder a experiencias premium como IMAX, 4D Dinamix, ONYX y Mega Salas, todas con el mismo precio promocional de $8.000 por entrada, sujeto a disponibilidad en cada multiplex.

Desde la compañía destacaron el valor cultural del evento. “La Fiesta del Cine es una oportunidad excepcional para acercar el cine a todos los públicos y fortalecer la cultura cinematográfica en Colombia. En Cine Colombia celebramos esta iniciativa, que permite que más personas vivan la experiencia de ver películas en pantalla grande y se reencuentren con el cine como espacio de encuentro cultural”, afirmó Camilo Reina, vicepresidente de mercadeo.

Un impulso clave para la recuperación del cine en Colombia

Según cifras recientes del sector, durante 2024 se registraron cerca de 49,6 millones de espectadores en salas del país. Aunque el número muestra una recuperación progresiva, aún está por debajo del récord de 2019, cuando Colombia superó los 73 millones de asistentes.

Con su participación en esta nueva edición de la Fiesta del Cine, Cine Colombia reafirma su compromiso con la industria audiovisual y con mantener vivo el cine como plan social y cultural.

Así que ya lo sabe: marque en el calendario el 19 y 20 de febrero, porque por $8.000 podrá volver a disfrutar del cine como se debe —en pantalla grande, con crispetas y buena compañía.