Motociclista golpeó a agente de tránsito cuando se grababa un video educativo en Cali

Un episodio de violencia contra un agente de tránsito quedó grabado en Cali mientras funcionarios de la Secretaría de Movilidad adelantaban una estrategia sobre la seguridad.

RELACIONADO Megaoperativo en Cali destapó red dedicada a instrumentalizar menores para vender estupefacientes

Los hechos ocurrieron en inmediaciones a la cárcel de Villanueva, donde el equipo de la Secretaría de Movilidad grababa un video para concientizar sobre infracciones comunes, tales como cruzar el semáforo en rojo. Durante la filmación, un conductor de motocicleta se acercó al lugar y agredió a uno de los funcionarios.

Agentes estaban grabando un video de prevención

Lo más preocupante del incidente es que se trató de un ataque reiterado. De acuerdo con lo revelado por las autoridades, el agresor golpeó al agente de tránsito 15 minutos antes del video.

“Este conductor de esta motocicleta regresa al lugar donde estaban trabajando nuestros agentes de tránsito e intenta agredir nuevamente a nuestro agente de tránsito”, sostuvo Sergio Moncayo, secretario de Movilidad.

En las imágenes se observó el momento en el que el agresor empujó al trabajador, lo cual obligó a que los otros agentes intercedieran e impidieran que la situación se saliera de las manos. Hubo una fuerte discusión que por poco y llega a los golpes.

71 agentes agredidos en 2025

No obstante, el responsable pudo emprender la huida por un carril que es exclusivo para el transporte público. Gracias al video, se tienen detalles de su identidad en aras de ubicarlo en el menor tiempo posible. Se tienen imágenes de la ropa que usó, una chaqueta reflectiva gris; y el peinado, unas trenzas; entre otros detalles.

En 2025, 71 agentes de tránsito fueron agredidos; por lo que en promedio, cada cinco días, uno de ellos ha sido víctima de esta clase de situaciones. El caso reciente resultó ser el segundo en lo que va corrido del año.

Partiendo de ese balance, el llamado de las autoridades es a respetar a la autoridad y no prestarse para riñas o posibles peleas en la vía pública.