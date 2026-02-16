¿El aumento del salario mínimo podría considerarse como una jugada electoral?

El Consejo de Estado suspendió el decreto presidencial que establecía el incremento del salario mínimo en un 23,7%, una decisión que ha generado incertidumbre entre trabajadores y empresarios a pocas semanas de las elecciones legislativas.

El Gobierno Nacional anunció que presentará la justificación técnica requerida para mantener el aumento del 23,7%.

"El presidente Petro y su gobierno al tomar la medida de declarar este salario mínimo con ese incremento tan fuerte de casi un 24% sabía que con cara iba a ganar y con sello también", indicó María Clara Posada, candidata al Senado por el Centro Democrático.

La medida ha dividido opiniones entre quienes la consideran una jugada política electoral y quienes defienden la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores.

Carolina Arbeláez, candidata a la Cámara por el partido Cambio Radical cuestionó la falta de concertación: "¿Quién no está de acuerdo con que los trabajadores ganen bien? Yo creo que aquí esa no es la discusión, aquí lo que hemos venido criticando es la improvisación en un gobierno populista que a pocos días de las elecciones toma una medida como esta sin ningún nivel técnico de discusión".

El aumento del salario mínimo y los efectos de la reforma laboral

El incremento salarial se suma a los efectos de la reforma laboral aprobada recientemente en el Congreso, que incluye cambios en horas extras y liquidación de dominicales.

"Se viene este tema adicional y es el porcentaje del salario mínimo o del salario mínimo vital, porque se abrió otro concepto de la OIT traído a Colombia que no ha sido desarrollado en el Código Sustantivo del Trabajo", dijo la senadora Norma Hurtado, quien aspira a una nueva curul por el partido de la U.

Por su parte, Catherine Juvinao, del partido Verde, señaló:

El salario mínimo decretado por este gobierno no se les va a bajar. Lo que el Consejo de Estado le está pidiendo al presidente Petro es que justifique técnicamente ante la norma correspondiente el aumento.

El panorama económico en Colombia tras decisiones del Gobierno Nacional

El contexto económico preocupa a los empresarios. Con una inflación que cerró en 5,1% en 2025 y proyecciones del Banco de la República que la ubican en 6,4% para 2026, Colombia va en contravía de la tendencia regional de reducción inflacionaria.

"En este país la informalidad alcanza el 70%, entonces una de las responsabilidades que tiene el gobierno nacional es cuidar los empleos formales", advirtió Arbeláez.

"Asfixiamos al empresario, asfixiamos a los trabajadores y en paralelo el gobierno crece y crece con una masa burocrática que cada día es más insostenible", indicó María Clara Posada

El gobierno convocó para el próximo jueves 19 de febrero a movilizaciones en defensa del incremento salarial, mientras la mesa tripartita de concertación entre Estado, empresarios y trabajadores debe reiniciar discusiones para presentar la justificación técnica requerida por el Consejo de Estado.

Las cuatro congresistas coincidieron en que el debate también debe incluir la violencia política contra las mujeres.

"Ser mujer en política en Colombia es un acto de coraje y de resistencia, porque todo el sistema político está diseñado para violentarnos", dijo Juvinao.