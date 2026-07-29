Futbolista de Millonarios sembró dudas sobre el final de su carrera

David Mackalister Silva habló sobre el futuro de su carrera durante la presentación del nuevo balón de la Liga BetPlay. El capitán de Millonarios reconoció que este podría ser su último año como futbolista profesional, aunque evitó confirmar una decisión definitiva.

El futuro de David Mackalister Silva volvió a convertirse en tema de conversación entre los hinchas de Millonarios. Durante el lanzamiento del nuevo balón oficial de la Liga BetPlay, el experimentado volante fue consultado sobre una posible despedida del fútbol y su respuesta dejó abierta la posibilidad de que el retiro esté cada vez más cerca.

El capitán del equipo embajador, de 39 años, no confirmó que vaya a colgar los guayos, pero reconoció que el final de su carrera es una posibilidad real. Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones entre los aficionados, quienes ven en él a uno de los máximos referentes recientes del club bogotano.

¿Qué dijo Mackalister Silva sobre su retiro?

Durante la conferencia de prensa, realizada en Bogotá con motivo de la presentación del balón "Tributo" de la Dimayor, a Mackalister le preguntaron si esta podría ser su última temporada como profesional.

Lejos de cerrar la puerta o confirmar su retiro, respondió con sinceridad.

Son momentos que en algún momento ocurrirán. La probabilidad a que este sea nuestro último balón es igual a la de que no... Hay que darnos moral (risas). Ya hablando en serio, sí puede ser mi último balón, por eso agradezco mucho la invitación, dijo.

Después añadió que, más allá de pensar en el retiro, su prioridad es disfrutar cada momento dentro de la cancha.

A estas alturas de la vida lo que uno más tiene que hacer es disfrutar, porque al final uno nunca sabe cuándo es el fin, mencionó.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Millonarios?

Actualmente, Mackalister Silva tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026, luego de renovar su vínculo por seis meses.

Por ahora, el club no ha anunciado si buscará extender nuevamente el acuerdo, por lo que el futuro del volante continúa siendo una incógnita.

Mientras tanto, el bogotano sigue enfocado en la competencia y en liderar al conjunto azul durante el segundo semestre del año. Sin embargo, sus palabras dejaron claro que el cierre de una de las carreras más representativas del fútbol colombiano podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban.

Aunque no hubo un anuncio oficial de despedida, la posibilidad de que esta sea su última temporada ya empezó a instalarse entre la hinchada de Millonarios, que sigue atenta a cualquier decisión del capitán.