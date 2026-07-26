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Condenan a cinco militares por la tortura y asesinato de un campesino en Antioquia

El campesino fue retenido por supuestos vínculos con un grupo armado. Lo sometieron a tortura durante horas hasta acabar con su vida.

Condena a militares.
Condena a militares. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

julio 26 de 2026
12:34 p. m.
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Un juez condenó a cinco miembros del Ejército Nacional a 20 años y dos meses de prisión por la desaparición forzada, tortura y asesinato de un campesino de 27 años. El crimen se dio en una base militar de Frontino, Antioquia.

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Los hechos se remontan al 7 de octubre de 2025, cuando la víctima, quien tenía una discapacidad cognitiva, fue retenida por militares bajo la sospecha de que tendría vínculos con un grupo armado. Estuvo cerca de cinco horas dentro de las instalaciones militares.

Los vejámenes a los que fue sometido el campesino

Durante ese periodo, fue sometido a múltiples agresiones. Según las pruebas recopiladas, fue desnudado, golpeado, asfixiado, amarrado y colgado de un árbol.

La investigación determinó que el hombre murió en uno de los baños de la unidad militar. Después, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, llevado hasta el helipuerto y arrojado al río El Cerro.

El cadáver fue encontrado tres semanas después y trasladado a Medicina Legal. El análisis forense concluyó que la muerte fue causada por las torturas.

¿Quiénes son los militares condenados?

Los condenados son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández. Todos aceptaron su responsabilidad tras llegar a un preacuerdo.

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Por los mismos hechos, el teniente Leider Ortiz Ortiz, quien era el comandante de la base militar, había recibido previamente una pena de 20 años y tres meses de prisión, también bajo preacuerdo.

Además, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes fueron acusados dentro del proceso y permanecen privados de la libertad.

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