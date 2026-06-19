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Menor de 10 años perdió la vida en un ataque con drones en el Catatumbo

Su vivienda y una iglesia cristiana resultaron afectadas, en medio de la disputa entre estructuras del ELN y las disidencias del Farc, que ya completa 17 meses.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
12:00 p. m.
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A contados días de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, la difícil situación de orden público en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, mantiene bajo alerta a las autoridades y a la población local.

En hechos ocurridos el jueves 18 de junio, un líder social perdió la vida al igual que un menor de 10 años, y varias personas resultaron heridas en ataques con drones.

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En medio de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN, que ya completan 17 meses en el Catatumbo, la vivienda en la que se encontraba el menor y una iglesia cristiana fueron impactadas, dejando a siete personas heridas (seis en la vivienda y una en la iglesia). Así lo dio a conocer el consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño:

“Solo ayer, entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde (del jueves 18 de junio), se registró el asesinato de un líder comunal en El Balancín, cerca de Tibú; el ataque a una iglesia cristiana con drones, y el ataque a una familia, donde resultaron heridas cuatro personas adultas, un joven de 17 años, una niña de dos años y otro menor de 10 años falleció”.

Israel Quintero: el líder social número 69 en ser asesinado este 2026

La Corporación Departamental de Defensores de Derechos Humanos advirtió que, en la cruenta guerra por el control de las economías ilícitas en el territorio, las disidencias y el ELN han realizado un mínimo de 60 ataques en los últimos 17 meses.

Fue en uno de ellos que perdió la vida el líder comunitario Israel Quintero Arévalo, en la vereda P30 Bajo El Milagro, en jurisdicción de Tibú, Norte de Santander.

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De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “las circunstancias de su muerte aún son materia de investigación; sin embargo, versiones preliminares indican que fue asesinado en el sector conocido como El Balancín”.

Tras los hechos registrados el jueves, los habitantes del sector insisten al ELN y a las disidencias en que los excluyan del conflicto que hoy enluta a una familia y mantiene alejada a una comunidad de su templo.

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